"بحثًا عن الأمن والسلامة".. مدرسة بالصعيد تتعاون مع أولياء الأمور لطلاء الجدران والأرصفة

الجمعة 18-10-2019 04:10 م

مصطفى فرحات

في المدارس الحكومية، حيث تكثر أعداد الطلاب، وتتكدس بهم الفصول، وينتشرون بكثافة في باحاتها، في فوضى عارمة تتسبب في كثير من الأحيان في حدوث مشاكل ...