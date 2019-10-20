عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ القائم بأعمال الادارة الهندسية بمجلس ...
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، برئاسة المهندس أيمن عزت، رئيس المدينة، وبجضور المهندسة نجاح حافظ، القائم بأعمال مدير الادارة الهندسية بمجلس ...
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج أنه تم الإنتهاء من رصف 9.5 كيلو متر طرق بتكلفة 10 مليون جنيها بشوارع مراكز ومدن " المنشاة، وأخميم، وطهطا "، ...
قاد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة نظافة وتجميل مكبرة لمحطة الركاب البحرية، استعدادا لاستقبال السفينة السياحية ...
في المدارس الحكومية، حيث تكثر أعداد الطلاب، وتتكدس بهم الفصول، وينتشرون بكثافة في باحاتها، في فوضى عارمة تتسبب في كثير من الأحيان في حدوث مشاكل ...
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