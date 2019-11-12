في بلدهم الأم.. الشعب اللبناني يحتج بشأن حقوق المواطنة

الثلاثاء 12-11-2019 04:09 م

ترجمة: دينا الشريف

دانا البالغة من العمر 22 عامًا، التي ترتدي العلم اللبناني، تفخر بالمشاركة في "ثورة" لبنان - حتى لو رفضت وطنها منح جنسيتها، موضحة بـأنها واقفة بين ...