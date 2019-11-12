في بلدهم الأم.. الشعب اللبناني يحتج بشأن حقوق المواطنة
دانا البالغة من العمر 22 عامًا، التي ترتدي العلم اللبناني، تفخر بالمشاركة في "ثورة" لبنان - حتى لو رفضت وطنها منح جنسيتها، موضحة بـأنها واقفة بين ...
الدبلوماسيون الغربيون يتابعون باهتمام احتجاجات لبنان
أشاد دبلوماسيون غربيون بالقرار الأخير للاحتجاجات الشعبية في لبنان بالانتقال من إغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد إلى تنظيم اعتصامات أمام الشركات ...
احتدام النقاش في لبنان بسبب التأخير بالدعوة إلى تعيين رئيس وزراء جديد
احتدم النقاش السياسي والقانوني في لبنان، حول فشل الرئيس ميشال عون في الدعوة إلى إجراء مشاورات برلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد، بعد خمسة أيام من ...
عون يصر على إجراء مشاورات برلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد
ألمحت مصادر وزارية وبرلمانية لبنانية إلى أن الرئيس ميشال عون يصر على الدعوة إلى إجراء مشاورات برلمانية ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد بسبب إصراره على ...
تظاهرة تدعم عون والآخرى ضد النظام الطائفي.. الاحتجاجات تعم لبنان
سيتم تقسيم شارع لبنان اليوم الأحد بحضور اثنين من المظاهرات المخطط لها، أحدهما يدعم الرئيس ميشال عون وخطة الإصلاحية التي تم إطلاقها يوم الخميس الماضي ...
لليوم الرابع عشر للاحتجاجات اللبنانية.. تظاهرات في البقاع وطرابلس وبيروت
تظاهر عشرات الآلاف في طرابلس شمالي لبنان لليوم الرابع عشر منذ بدء الاحتجاجات في لبنان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. وطالب المحتجون ...
"من التأييد لـ الاستقالة".. الحريري ينسحب لوقف تدهور لبنان
استمرت الاحتجاجات اللبنانية قرابة الأسبوعين، اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية، ليخرج سعد الحريري رئبس الحكومة اللبنانية، بخطابات متعددة في محاولة ...
الحريري مستعد لتولي رئاسة وزراء لبنان من جديد لكن بشرط
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة من جديد بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن ...
جمعية مصارف لبنان: البنوك ستعود للعمل غدا الخميس
أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، أن البنوك ستعود للعمل غدا الخميس، لكن أبوابها ستكون مغلقة أمام المواطنين. وقد أعلن البنك ...
لبنان: "روكوز" يدعو إلى حكومة استثنائية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
أعرب النائب شامل روكز عن أسفه للتحذيرات من أن استقالة الحكومة ستضع البلاد في حالة من الفوضى وعدم اليقين. ومع ذلك، شدد على أن تشكيل حكومة جديدة سيعطي ...
رويترز: رئيس الوزراء اللبناني سيعلن استقالته اليوم أو غدا
أعلنت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اليوم أو غدا . وقد أفادت ...
حزب الله وأنصار أمل يتشاجرون مع المحتجين اللبنانيين في بيروت
قال شهود عيان من رويترز: "إن أنصار حزب الله وحركة أمل حاربوا المتظاهرين عند حاجز طريق على طريق رئيسي في بيروت اليوم الثلاثاء وهدموا خيامهم وقادوا ...
اللبنانيون يشكلون سلسلة بشرية لدعم الاحتجاجات
شكل آلاف اللبنانيين سلسلة بشرية على طول الطرق السريعة والطرق الساحلية التي تربط بيروت بالمدن الأخرى في استعراض للتضامن مع الاحتجاجات المناهضة ...
تعليق التعليم في المدارس اللبنانية إلى أجل غير مسمى
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بتعليق التعليم في المدارس اللبنانية إلى أجل غير مسمى . ودخلت الاحتجاجات اللبنانية، ...
مصادر لبنانية تكشف عن مباحثات لإجراء تغيير حكومي شامل
جرت اتصالات مكثفة، في الساعات الأخيرة على الخط الحكومي، لبحث إجراء تغيير حكومي شامل بمشاركة مستويات رئاسية وسياسية فيها. وكشفت مصادر ...
"العفو الدولية": وثقنا بعض حوادث قمع من الجيش في مناطق لبنانية
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إنها وثقت بعض حوادث قمع من الجيش في مناطق لبنانية. وأضفات منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، ...
الاحتجاجات اللبنانية تشل البلاد.. واعتصام المتظاهرين أمام المصرف المركزي
تستمر الاحتجاجات في لبنان، اليوم الأربعاء، ليومها السابع على التوالي، وهدفها إسقاط الحكومة والنظام القائم في البلاد، رغم محاولات السلطة السياسية ...
استمرار الاحتجاجات اللبنانية على الرغم من حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة
في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة، وافقت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وميزانية 2020 دون ضرائب ...
الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية
أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في جميع أنحاء لبنان قبل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي في البلاد. في صباح اليوم ...
أسباب استقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" من حكومة الحريري
كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عن أسباب استقالة وزراء حزبه من الحكومة قائلًا: إنه لم يعد مقتنعا بالاستمرار في الحكومة لأنه "ليس هناك ...
عاجل... رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه من الحكومة
أعلن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، مساء اليوم السبت، استقالة وزرائه من الحكومة. وقال رئيس حزب القوات اللبنانية ، خلال مؤتمر صحفي من ...
"ريا الحسن" تنفي استقالتها من الحكومة اللبنانية
نفت ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية، مساء اليوم السبت، الأنباء، التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالتها من الحكومة اللبنانية. ...
استمرار الاحتجاجات اللبنانية.. والمتظاهرين يكسرون حاجز الخوف
واصل المحتجون في لبنان، اليوم السبت، بالتدفق في شوارع العاصمة بيروت والمدن الأخرى بأعداد كبيرة، مؤكدين على أن لا ثقة في هذه الحكومة، وأن التحرك ...