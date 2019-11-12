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المزيد حول الاحتجاجات اللبنانية

في بلدهم الأم.. الشعب اللبناني يحتج بشأن حقوق المواطنة

الثلاثاء 12-11-2019 04:09 م
ترجمة: دينا الشريف

الدبلوماسيون الغربيون يتابعون باهتمام احتجاجات لبنان

الأربعاء 06-11-2019 02:44 م
ترجمة: دينا الشريف

احتدام النقاش في لبنان بسبب التأخير بالدعوة إلى تعيين رئيس وزراء جديد

الإثنين 04-11-2019 03:52 م
ترجمة: دينا الشريف

عون يصر على إجراء مشاورات برلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد

الإثنين 04-11-2019 03:05 م
ترجمة: دينا الشريف

تظاهرة تدعم عون والآخرى ضد النظام الطائفي.. الاحتجاجات تعم لبنان

الأحد 03-11-2019 11:36 ص
ترجمة: دينا الشريف

لليوم الرابع عشر للاحتجاجات اللبنانية.. تظاهرات في البقاع وطرابلس وبيروت

الخميس 31-10-2019 09:05 ص
وكالات

"من التأييد لـ الاستقالة".. الحريري ينسحب لوقف تدهور لبنان

الأربعاء 30-10-2019 04:37 م
ياسمين مبروك

الحريري مستعد لتولي رئاسة وزراء لبنان من جديد لكن بشرط

الأربعاء 30-10-2019 03:03 م
وكالات

جمعية مصارف لبنان: البنوك ستعود للعمل غدا الخميس

الأربعاء 30-10-2019 02:21 م
وكالات

لبنان: "روكوز" يدعو إلى حكومة استثنائية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة

الأربعاء 30-10-2019 01:37 م
ترجمة: دينا الشريف

رويترز: رئيس الوزراء اللبناني سيعلن استقالته اليوم أو غدا

الثلاثاء 29-10-2019 01:23 م

حزب الله وأنصار أمل يتشاجرون مع المحتجين اللبنانيين في بيروت

الثلاثاء 29-10-2019 01:15 م
ترجمة: دينا الشريف

اللبنانيون يشكلون سلسلة بشرية لدعم الاحتجاجات

الأحد 27-10-2019 04:10 م
ترجمة: منار طارق

تعليق التعليم في المدارس اللبنانية إلى أجل غير مسمى

السبت 26-10-2019 02:02 م
وكالات

مصادر لبنانية تكشف عن مباحثات لإجراء تغيير حكومي شامل

السبت 26-10-2019 11:02 ص

"العفو الدولية": وثقنا بعض حوادث قمع من الجيش في مناطق لبنانية

الخميس 24-10-2019 11:34 ص
وكالات

الاحتجاجات اللبنانية تشل البلاد.. واعتصام المتظاهرين أمام المصرف المركزي

الأربعاء 23-10-2019 10:37 م
وكالات

استمرار الاحتجاجات اللبنانية على الرغم من حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة

الثلاثاء 22-10-2019 08:05 ص
ترجمة: منار طارق

الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية

الإثنين 21-10-2019 09:43 ص
ترجمة: منار طارق

أسباب استقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" من حكومة الحريري

الأحد 20-10-2019 02:48 م
وكالات

عاجل... رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه من الحكومة

السبت 19-10-2019 11:08 م
وكالات

"ريا الحسن" تنفي استقالتها من الحكومة اللبنانية

السبت 19-10-2019 10:48 م
وكالات

استمرار الاحتجاجات اللبنانية.. والمتظاهرين يكسرون حاجز الخوف

السبت 19-10-2019 10:26 م
وكالات

نصر الله يعلن موقفه من استقالة الحكومة اللبنانية الحالية

السبت 19-10-2019 11:24 ص
وكالات
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