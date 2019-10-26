وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من هذا الشأن

الخميس 24-10-2019 04:32 م

وكالات

أفاد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن "تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ"، وذلك من خلال تدخلها العسكري في سوريا، واتفاقها مع روسيا على ...