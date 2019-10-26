هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم
السبت بـ "طرد الإرهابيين" على الحدود مع شمال سوريا إذا لم تسحب وحدات حماية
الشعب الكردي قواتها .
...
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن "تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ"، وذلك من خلال تدخلها العسكري في سوريا، واتفاقها مع روسيا على ...
أعلن المرصد السوري، أن قوات سوريا
الديمقراطية "قسد"، رفضت العرض الروسي بالانسحاب مقابل وقف العدوان التركي ، وفقًا
لقناة العربية.
وقال ...
بدأت القوات الكردية في الانسحاب من المناطق القريبة من الحدود التركية في سوريا، كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية ...
قدم قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، الشكر إلى الجانب الروسي على الاتفاق، الذي عقده مع أنقرة حول إنسحاب قواته من شمال شرق سوريا، والذي ...
تحدث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مساء اليوم الأربعاء، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي يقودها الأكراد في سوريا، عبر دائرة ...
دعا الأمين العام
لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، وحث تركيا
على التركيز على التهديد الذي تشكله الدولة ...
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بوجود اتصالات مستمرة مع واشنطن بشأن الاتفاق الروسي التركي حول المنطقة الآمنة في سوريا، حسب ما نقلت ...
نعم
55.4944%
لا
27.5759%
لا أهتم
16.9297%