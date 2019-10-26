دخلت وحدات من الجيش العربي السوري، مساء اليوم السبت، وسط بلدة (أبو راسين) بريف رأس العين الشرقي على التوازي مع توجه وحدات أخرى إلى بلدة الكسرة، ...
أدت الاشتباكات التي دارت، اليوم السبت، في شمال شرق سوريا، بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إلى مقتل 15 شخصًا. ...
افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مخيما جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرق سوريا، في إقليم ...
أستولت قوات الجيش التركي والميلشيات التركمانية التابعة لها، اليوم السبت، على قريتين جديدتين عقب معارك مع الميلشيات الكردية شمال شرق سوريا، ورفعوا ...
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، وتحدث معه عن مضمون المحادثات الروسية التركية في ...
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مساء اليوم الخميس، إن سوريا للسوريين وأن تركيا تبذل الجهود من أجل الحل السياسي للأزمة السورية. وقال الرئيس ...
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقول: إن "تركيا ستقيم نقطة مراقبة قرب منبج في ...
أعلن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الخميس، أن القوات تؤيد فكرة إنشاء منطقة دولية آمنة في شمالي سوريا، مشيراً إلى أنه ...
أجرى سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الخميس، وبحثا تنفيذ مذكرة التفاهم التي ...
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بنشر دوريات بخط سير جديد على طول الحدود السورية التركية وجاء في بيان ...
"الخضوع لترامب وإذلال بوتين" كانت أبرز العوامل
التي دفعت الرئيس التركي "أردوغان" لوقف عمليته العسكرية في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين ...
شن الجيش التركي، اليوم الخميس، هجوما عنيفاً على مواقع الجيش السوري في ريف تل تمر الغربي بمحافظة الحسكة، وذلك بمساعدة الفصائل التركمانية المسلحة ...
أعلنت روسيا أنها سترسل عناصرًا من الشرطة
ووحدات عسكرية إلى سوريا، بعد الاتفاق مع تركيا في منطقة شرق الفرات .
ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” ...
بدأت القوات الكردية في الانسحاب من المناطق القريبة من الحدود التركية في سوريا، كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية ...
قدم قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، الشكر إلى الجانب الروسي على الاتفاق، الذي عقده مع أنقرة حول إنسحاب قواته من شمال شرق سوريا، والذي ...
تحدث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مساء اليوم الأربعاء، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي يقودها الأكراد في سوريا، عبر دائرة ...
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