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الجيش السوري يدخل بلدتين بريف رأس العين على الحدود التركية

السبت 26-10-2019 11:50 م
وكالات

مقتل 15 شخصًا جراء اشتباكات بين مقاتلين أنقرة والأكراد في سوريا

السبت 26-10-2019 11:15 م
وكالات

مفوضية الأمم المتحدة تعلن افتتاح مخيم جديد في العراق لاستقبال أكراد سوريا

السبت 26-10-2019 08:58 م
وكالات

القوات التركية وميلشياته التركمانية يحتلون بلدتين جديدتين بسوريا

السبت 26-10-2019 05:50 م
وكالات

تفاصيل مكالمة الرئيس الروسي مع نظيره الفرنسي بشأن سوريا

السبت 26-10-2019 04:40 م
وكالات

أردوغان: تركيا تبذل الجهود من أجل الحل السياسي للأزمة السورية

الخميس 24-10-2019 09:35 م
وكالات

عاجل... أردوغان: تركيا ستقيم نقطة مراقبة قرب منبج السورية

الخميس 24-10-2019 08:43 م
حلمي رمضان

قائد "قسد": القوات تؤيد فكرة إنشاء منطقة آمنة في سوريا

الخميس 24-10-2019 08:14 م
وكالات

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الروسي مع نظيره التركي حول سوريا

الخميس 24-10-2019 08:08 م
وكالات

الدفاع الروسية: الشرطة العسكرية تنشر دوريات بخط سير جديد على الحدود السورية التركية

الخميس 24-10-2019 05:40 م
وكالات

"لقاء بوتين.. وتهديدات ترامب".. خطة إذلال أردوغان لإجباره على الانسحاب من سوريا

الخميس 24-10-2019 05:32 م
سارة وحيد

الجيش التركي والفصائل الموالية له تشن هجوما على نقاط سورية

الخميس 24-10-2019 04:53 م
وكالات

روسيا تعلن إرسال 33 وحدة عسكرية إلى سوريا

الخميس 24-10-2019 11:55 ص
ترجمة: نهـا محمـد

روسيا: قوات الأكراد بدأت في الانسحاب من المناطق القريبة من الحدود التركية في سوريا

الخميس 24-10-2019 11:49 ص
مـحــمد حســــــــــين

قوات سوريا الديموقراطية تشكر الجانب الروسي لنزعه فتيل الحرب

الأربعاء 23-10-2019 11:04 م
وكالات

موسكو تناقش الاتفاق الروسي التركي مع "قسد"

الأربعاء 23-10-2019 09:50 م
وكالات
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