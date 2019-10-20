ترامب: قمنا بتأمين النفط في سوريا وسنعيد القوات إلى أمريكا

الأحد 20-10-2019 04:08 م

وكالات

نوه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى أن جنود قوات بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم ...