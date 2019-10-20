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المزيد حول الاتفاق الأمريكي التركي

"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين

الأحد 20-10-2019 08:59 م
وكالات

مصدر سوري: ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش الوطني تتوجه إلى شرق الفرات

الأحد 20-10-2019 06:53 م

الرئيس التركي: أتوقع أن تفي واشنطن بوعودها

الأحد 20-10-2019 06:07 م
وكالات

أردوغان: أنقرة تريد من واشنطن الالتزام بالاتفاقات حول "المنطقة الآمنة"

الأحد 20-10-2019 05:57 م
وكالات

عاجل... "قسد" تؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية

الأحد 20-10-2019 05:19 م

"سانا": قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب بمنطقة تل بيدر السورية

الأحد 20-10-2019 04:48 م
وكالات

انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية

الأحد 20-10-2019 04:41 م
وكالات

ترامب: قمنا بتأمين النفط في سوريا وسنعيد القوات إلى أمريكا

الأحد 20-10-2019 04:08 م
وكالات

أردوغان يؤدي التحية العسكرية لجنوده المشاركين في "نبع السلام" (فيديو)

السبت 19-10-2019 09:04 م
وكالات

بعد الاتفاق الأمريكي التركي.. "أردوغان" يواصل الانتهاكات في سوريا

السبت 19-10-2019 01:08 م
ياسمين مبروك

نزوح مئات السوريين إلى العراق رغم موافقة أنقرة على تعليق "نبع السلام"

الجمعة 18-10-2019 11:19 م
وكالات

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في سوريا

الجمعة 18-10-2019 10:38 م
وكالات

البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 18-10-2019 09:01 م
وكالات

تفاصيل الاتفاق الأمريكي التركي حول إنهاء العمليات العسكرية بسوريا

الجمعة 18-10-2019 07:53 م
الفجر السعودي

رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب

الجمعة 18-10-2019 07:25 م

ترامب: الرئيس التركي يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار على سوريا

الجمعة 18-10-2019 06:53 م
وكالات

الرئيس الفرنسي يصف العملية التركية في شمال سوريا بـ "الجنون"

الجمعة 18-10-2019 06:01 م
وكالات

أنقرة تهدف لإنشاء 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 18-10-2019 05:21 م
وكالات

الأكراد سيرحلون من منطقة شرق الفرات وستحل هذه القوات مكانها

الجمعة 18-10-2019 04:46 م
وكالات

مقتل وإصابة العشرات جراء "نبع السلام" التركي عند ملاحقته بالمدنيين الفارين من "رأس العين"

الجمعة 18-10-2019 04:03 م
وكالات

"ترامب يدهس أردوغان".. ردود أفعال واسعة على الاتفاق الأمريكي التركي بشأن سوريا

الجمعة 18-10-2019 01:11 م
سارة وحيد

مستشارة النظام السوري تصف الاتفاق الأمريكي التركي بـ "الغامض"

الخميس 17-10-2019 09:46 م
وكالات
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