"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين
صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، "سحبنا كامل قواتنا من رأس العين السورية"، مشيرا إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاق ...
مصدر سوري: ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش الوطني تتوجه إلى شرق الفرات
أوضح مصدر ميداني، مساء اليوم الأحد، أن ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش السوري تتوجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة. وصرح مصدر ميداني سوري، أن ...
الرئيس التركي: أتوقع أن تفي واشنطن بوعودها
أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه من الممكن أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها، وألا تلجأ لأساليب تستهدف تعطيل اتفاق بين ...
أردوغان: أنقرة تريد من واشنطن الالتزام بالاتفاقات حول "المنطقة الآمنة"
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تريد من الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بالاتفاقات، التي توصلت إليها مع أنقرة، حول ...
عاجل... "قسد" تؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية
أكد ريدور خليل، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، على استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية، حسب ما أفادت فضائية سكاي ...
"سانا": قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب بمنطقة تل بيدر السورية
أوضح مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" في الحسكة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب غير الشرعية، التي كانت تحتوي مدرجا ...
انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية
صرح مراسل في بلدة الحسكة السورية، اليوم الأحد، أن كافة عناصر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، انسحبت من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا ...
ترامب: قمنا بتأمين النفط في سوريا وسنعيد القوات إلى أمريكا
نوه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى أن جنود قوات بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم ...
أردوغان يؤدي التحية العسكرية لجنوده المشاركين في "نبع السلام" (فيديو)
أدى رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم السبت، التحية العسكرية لجنوده المشاركين في عملية "نبع السلام"، التي تشنها تركيا في شمال شرقي سوريا. ...
بعد الاتفاق الأمريكي التركي.. "أردوغان" يواصل الانتهاكات في سوريا
رغم الاتفاق الأمريكي التركي بشأن تعلق أنقره هجومها في شمال سوريا لـ5 أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب ...
نزوح مئات السوريين إلى العراق رغم موافقة أنقرة على تعليق "نبع السلام"
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عن استمرار نزوح مدنيين من بعض المناطق السورية الحدودية مع تركيا، رغم موافقة أنقرة على تعليق عمليتها ...
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في سوريا
بحث محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، آخر التطورات بشأن الوضع شمال شرقي سوريا. ...
البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا
أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أمريكي في ...
تفاصيل الاتفاق الأمريكي التركي حول إنهاء العمليات العسكرية بسوريا
ذكر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء أمس الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع تركيا، لوقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا، كاشفا عن بنود ...
رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب
رفع حرس الحدود السوري، مساء اليوم الجمعة، العلم السوري على الحدود مع تركيا، وذلك عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب (كوباني). وقال مقاتل كردي: ...
ترامب: الرئيس التركي يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار على سوريا
ذكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال له، إن بعض نيران القناصة وقذائف المورتر ...
الرئيس الفرنسي يصف العملية التركية في شمال سوريا بـ "الجنون"
وصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بـ"الجنون"، مضيفاً أنه علم بالانسحاب الأمريكي من ...
أنقرة تهدف لإنشاء 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة بسوريا
ذكر رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت ...
الأكراد سيرحلون من منطقة شرق الفرات وستحل هذه القوات مكانها
صرحت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس، بأنها قامت بالتوصل إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا، وبدء العمل ...
مقتل وإصابة العشرات جراء "نبع السلام" التركي عند ملاحقته بالمدنيين الفارين من "رأس العين"
استهداف الطيران الحربي التركي، اليوم الجمعة، قوافل نازحين مدنيين أثناء هربهم من المعارك المستمرة في مناطق مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، و قتل ...
"ترامب يدهس أردوغان".. ردود أفعال واسعة على الاتفاق الأمريكي التركي بشأن سوريا
"مالوش وعد ولا عهد" هكذا يمكن أن نسمي الديكتاتور التركي"رجب طيب أردوغان"، الذي نقد عهده بوقف إطلاق النيران في سوريا بعد عدة ساعات من الاتفاق ...