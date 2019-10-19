"يونكر" يدعو دول الاتحاد الأوروبي لدعم صفقة البريكست

الخميس 17-10-2019 12:20 م

ترجمة: منار طارق

قالت جان كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، في خطاب له، إنه يتعين على الدول الأعضاء دعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق ...