قالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي رفض البرلمان اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، إنها تؤيد الاتفاقية التي أبرمها ...
ناقش المشرعون البريطانيون في البرلمان ما إذا كان سيتم قبول صفقة الانفصال الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي. إنه قرار ...
يجتمع الآلاف من المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وسط لندن للمطالبة ببقاء بريطانيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي. تخطط الحشود للالتقاء في ...
أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبرلمان، إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشفي الخلاف في السياسة البريطانية. وقد قال زعيم ...
قال زعيم المعارضة جيريمي كوربين للبرلمان، إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يصوت عليها المشرعون تنطوي على مخاطر بشان الوظائف والحقوق ...
أدان زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة جيريمي كوربين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء بوريس جونسون ...
أخبر جونسون رئيس المفوضية الأوروبية أنه واثق من قدرته على التوصل إلى اتفاق من خلال مجلس العموم البريطاني أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم ...
أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنهما توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات المكثفة - رغم ...
قالت جان كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، في خطاب له، إنه يتعين على الدول الأعضاء دعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق ...
قال قائد القوات السورية التي يقودها الأكراد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعارض صفقة أبرمتها مجموعته مع روسيا والحكومة السورية للحماية من أي ...
لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تنتظر نص أي اتفاق مبدئي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل ساعات فقط من بدء قمة الاتحاد الأوروبي الرئيسية. قال مسؤول ...
أوضح وزير بالحكومة البريطانية إن المفاوضات ستستمر في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الحزب الوحدوي الديمقراطي إنه لا يمكنه ...
أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنًا، لكن لم يتم التوصل إليه بعد. وقالت ميركل اليوم ...
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظرائه البالغ عددهم 27 من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور قمة يأملون أن تخفف حدة الإحباط بسبب ...
أعلن حلفاء بوريس جونسون بحكومة أيرلندا الشمالية أنهم لا يستطيعون دعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يتفاوض عليها مع شركاء الاتحاد ...
من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجددًا، بأعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية لمناقشة خطته بشأن خروج بريطانيا من ...
أصرت الحكومة البريطانية إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تحرز تقدمًا، على الرغم من عدم تحقيق انفراجة بين عشية وضحاها. وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس ...
يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جنوب فرنسا، قبل يوم واحد من قمة الاتحاد الأوروبي الرئيسية التي قد توافق على ...
فشل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في تحقيق انفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة محمومة طوال الليل وسيواصلون السعي ...
قام وزير البريكست البريطاني، ستيفن باركلي، بزيارة في اللحظة الأخيرة للقاء زملاء الاتحاد الأوروبي، وأرجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعًا ...
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