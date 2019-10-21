هبطت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا للوصول إلى صفقة البريكست، ...
صرحت مصادر دبلوماسية،
مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سوف يؤجل خروج بريطانيا من "البريكست"
حتى فبراير 2020، إذا عجز رئيس الحكومة ...
صوت البرلمان البريطاني، مساء اليوم السبت ، لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 322 من الأصوات، مقابل 306 صوتا . وفقا لشبكة "بي ...
أعاد
تصويت مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء
البريطاني مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة
الصفر، بعدما أجل ...
نعم
55.5079%
لا
27.5804%
لا أهتم
16.9117%