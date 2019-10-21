"البريكست" يعلن تأجيل خروج بريطانيا حتى فبراير المقبل

الأحد 20-10-2019 10:52 م

وكالات

صرحت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سوف يؤجل خروج بريطانيا من "البريكست" حتى فبراير 2020، إذا عجز رئيس الحكومة ...