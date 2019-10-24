التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الإستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، لاستعراض مشروع ...
وجه صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لزميله في الفريق محمد محمود بعد إصابته مجددًا بقطع في الرباط الصليبي للركبة. ...
لماذا يقضي بعض الطلاب الكثير من الوقت في الدراسة دون أن يكونوا منتجين؟ هل هناك طريقة لجعل الدراسة للامتحانات أكثر فعالية؟ هل هناك بعض الأساليب التي ...
عقب الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية قائلًا: "النقابة دي خط أحمر محدش ييجي جنبها، والناس ...
أعلنت كلية الطب بجامعة بنها، عن تفعيل نظام التصحيح الإلكتروني بأحدث الطرق، طبقًا لمعايير جودة التعليم، وبالتعاون مع "ريمارك العالمية" المتخصصة في هذا ...
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