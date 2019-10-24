نصائح فعالة للمذاكرة.. تعرف عليها

الأربعاء 23-10-2019 09:12 ص

ترجمة: منار طارق

لماذا يقضي بعض الطلاب الكثير من الوقت في الدراسة دون أن يكونوا منتجين؟ هل هناك طريقة لجعل الدراسة للامتحانات أكثر فعالية؟ هل هناك بعض الأساليب التي ...