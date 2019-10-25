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"التخطيط": المنطقة الصناعية الروسية ستستفيد من اتفاقيات التجارة بين مصر والدول الأفريقية

الجمعة 25-10-2019 12:55 م
الفجر الاقتصادي

أسبوع رئاسي مكثف.. السيسي يشارك في القمة "الإفريقية - الروسية" ويستقبل رؤساء المحاكم الدستورية

الجمعة 25-10-2019 12:03 م
رشا المنسي

"نجاح ملموس".. ماذا قدم "السيسي" في ختام القمة الأفريقية الروسية؟

الخميس 24-10-2019 06:17 م
سمر حسن

"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"

الخميس 24-10-2019 02:03 م
رشا المنسي

"الأولوية لمواجهة الإرهاب".. كلمة "السيسي" بمنتدى "إفريقيا-روسيا" اليوم

الخميس 24-10-2019 12:27 م

"السيسي" يعلن موعد انطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام

الخميس 24-10-2019 10:32 ص
هدى عبدالرازق

أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"

الخميس 24-10-2019 10:12 ص
ياسمين مبروك

انطلاق القمة "الأفريقية - الروسية" بأفريقيا في العام المقبل

الأربعاء 23-10-2019 05:19 م
وكالات

بث مباشر.. بدء القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين فى سوتشى

الأربعاء 23-10-2019 09:51 ص

السيسي يستقبل رئيس شركة "جاز" الروسية لصناعة السيارات بمقر إقامته في سوتشي

الثلاثاء 22-10-2019 10:07 م

غدا.. السيسي ونظيره الروسي يفتتحان المنتدى الاقتصادي "الإفريقي – الروسى"

الثلاثاء 22-10-2019 04:33 م
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