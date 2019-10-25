قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالي 24 صناعة موضحة أهمية ...
شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، إذ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة "الأفريقية- الروسية"، واستقبال الشيخ ...
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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس الروسي
"فلاديمير بوتين بمدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، إلى ...
شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، العديد من الرسائل، من بينها تمسك مصر بحقوقها في ...
تستعرض "الفجر"، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى "إفريقيا- روسيا"، والتي جاءت ...
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الدولية، حيث هناك إدراك بصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها، فإن ...
شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت ...
سينعقد المنتدى الأفريقي الروسي في العام المقبل على الأراضي الأفريقية، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشهد فيها قارة أفريقيا أنعقاد القمة "الروسية - ...
انطلقت أعمال القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى سوتشى. وكان قد وصل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ...
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة سوتشي، السيد فاديم سوروكين رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات. ...
وصل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مدينة سوتشى بروسيا الاتحادية؛ لرئاسة القمة الإفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي المشترك بين ...
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