"الزراعة": الإرشاد الزراعي له دور في دعم الشباب والمرأة الريفية

الإثنين 21-10-2019 05:16 م

رقية جمال

قالت جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الإرشاد الزراعي يلعب دورا في منتهى الخطورة والأهمية في جميع المحافظات المصرية، في ...