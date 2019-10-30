نظمت إدارة القنطرة غرب الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ندوة إرشادية حول الأساليب الحديثة في زراعة بنجر السكر ومكافحة الآفات، حاضر في ...
أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن كليات الجامعة حريصة على المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا التى تبنتها ...
قالت الدكتور جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن كل محافظات الجمهورية يوجد بها مكاتب للإرشاد الزراعي داخل مديرات الزراعة، ...
قالت جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الإرشاد الزراعي يلعب دورا في منتهى الخطورة والأهمية في جميع المحافظات المصرية، في ...
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