شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث الهامة ما بين مصرع طفلين غرقا، والتوجيه بعدم توصيل المرافق للمخالفين لطلاء واجهات ...
وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا رؤساء المراكز المختلفة على مستوى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري للتأكد من جاهزية مخرات ...
شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها لكم في النشرة المسائية للمحافظة وإليكم التفاصيل. ترأس الدكتور ...
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء عصام الدين ...
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