أخبار المنيا المسائية اليوم 24 أكتوبر.. مصرع طفلين غرقا وعدم توصيل المرافق للمخالفين لطلاء واجهات المباني

الخميس 24-10-2019 10:56 م

أحمد الخميسي - كلينتون يسرى

شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث الهامة ما بين مصرع طفلين غرقا، والتوجيه بعدم توصيل المرافق للمخالفين لطلاء واجهات ...