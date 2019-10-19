بيان من الجبلاية للرد على الأهلي

السبت 19-10-2019 01:31 م

الفجر الرياضي

استقرت اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة على تجهيز بيان للرد على بيان الأهلي الذي رفض فيه خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك في ...