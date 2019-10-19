مخطط ناري.. الزمالك يبدأ خطة الرد على صفقة الأهلي وكهربا
لايزال يسعى مسئولو نادي الزمالك، في رد الصاع صاعين للأهلي، بعد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، والذي هرب للبرتغال، للانتقال لصفوف ...
الأهلي يتلقى نبأ سار بشأن إصابة مدافعه
خضع محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة على العضلة الخلفية، لمعرفة مدى الاستجابة للتعافي من الإصابة. وتلقى الجهاز الفني ...
عاجل.. رسالة صالح جمعة للاعب الإعلاميين بعد تسببه في إصابته بالرباط الصليبي
أجرى صالح جمعة صانع العاب الأهلي اتصالاً هاتفياً بأحمد كمال الشهير بجلبيرتو لاعبي نادي الإعلاميين والذي تسبب صالح جمعة فى إصابته بقطع فى الرباط ...
اعتزال حسام عاشور.. ما الحقيقة في الأهلي؟
عرض النادي الأهلي على حسام عاشور قائد الفريق فكرة الاعتزال بنهاية الموسم أو التجديد لمدة موسم آخر خاصة أن عقده ينتهي شهر يونيو المقبل. ويرغب حسام ...
رينيه فايلر يطمئن على مدافع الأهلي
يضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج الفني للاعبين بالتشاور مع معاونيه استعدادا للمرحلة المقبلة. ...
بيان من الجبلاية للرد على الأهلي
استقرت اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة على تجهيز بيان للرد على بيان الأهلي الذي رفض فيه خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك في ...
عمرو الجنايني يعثر على حل لأزمة الأهلي والزمالك في الدوري
عثر اتحاد الكرة على حل لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي اشتعلت بتهديد القلعة الحمراء بعدم خوض أي مباريات في الدوري إلا بعد مواجهة ...
أول الراحلين عن الأهلي في عهد رينيه فايلر
يبحث حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل. ولم يشارك اللاعب ...
الحمام يواجه المنصورة في انطلاقة المجموعة الثالثة للقسم الثاني
يستعد الفريق الأول لنادي الحمام لخوض مباراة المنصورة، والمقرر لها الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل، علي ملعب مركز شباب الحمام مع في أولي مباريات ...
مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان توقع انتقال الشناوي إلى عملاق أوروبي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة ...
مدرب صن داونز يواصل "التغفيل": أخشى مواجهة الأهلي
عبر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، عن قلقه في حالة مواجهة الأندية الكبيرة مثل الأهلي والترجي، في دور الثمانية من مسابقة ...
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وكان فايلر، منح ...
نجم المنتخب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز ووفائه للأهلي
أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية كان أبرزها إمكانية التعاقد مع الزمالك ...
كهربا يقترب من صفوف المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية
دخل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام ...
الأهلي يحاول إقناع فايلر بالتعاقد مع صفقة الموسم
يحاول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل التعاقد مع ...
مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجدداً.. تعرف على التفاصيل
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي أرتكب خطأ كبير بعد البيان الذي خرج بالأمس عن أزمة تأجيل القمة. وقال مرتضى ...
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب
يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو مع فريق المقاولون العرب اليوم السبت 19 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن ...
اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك
استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على إعفاء ناديي الأهلي والزمالك، من اللعب بدور ال64 لمسابقة كأس مصر. وجاء قرار الجبلاية، ...
فيديو.. خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة حول أزمة تأجيل القمة
أكد الإعلامي خالد الغندور، أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لها أبعاد كثيرة ولكن الأساس فيها هو أن النادي المستضيف وهو المنوط بالموفقات الأمنية. ...
الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"ميتشو" ويحدد بديله
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على المدرب القادمة للفريق خلفاً للصربي ميتشو المدير الفني للفريق الحالي حال تعثره في المباريات القادمة. وحدد مجلس ...
المقاولون العرب يفقد معروف يوسف أمام الزمالك
يغيب معروف يوسف اللاعب المعار للمقاولون العرب من الزمالك، وذلك بسبب بند في تعاقده مع الذئاب يمنعه من المشاركة أمام فريقه. ووافق نادي المقاولون العرب ...
الأهلي يقلب تأخره أمام التعاون إلى فوز بالثلاثة ويرتقي لوصافة الدوري السعودي
نجح فريق الأهلي في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة السابعة من دوري ...
أوجوستو يسجل هدفا رائعا في شباك الأهلي من ركلة حرة بالدوري السعودي (فيديو)
سجل نادي التعاون هدفا رائعا في شباك أهلي جدة في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي ...
"الأزهر" يدين تفجير مسجد بأفغانستان: أشد أنواع الإفساد في الأرض
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الخسيس، الذي وقع اليوم داخل مسجد بمنطقة هسكه مينه في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، أثناء صلاة ...
عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب
كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمته لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة ...
عاجل.. استقالة رئيس النجم الساحلي وأزمة مشتعلة قبل مواجهة الأهلي
يشهد فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، فترة عصيبة وأزمات متعددة، خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، أمام النادي الأهلي، بدوري ...
حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع محمد الشناوي .. والأهلي يرد!
محمد الشناوي، ترددت في الفترة الأخيرة أنباء تشير إلى مفاوضات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من ...
مواعيد مباريات الزمالك القادمة
يستعد نادي الزمالك لمواجهات حاسمة ومصيرية خلال الفترة القادمة، علي المستوي بطولة الدوري المصري وعلي مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الزمالك من ...
عاجل.. علي معلول يقدم للأهلي هدية من العيار الثقيل
رفض التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل نهائيًا عن صفوف الفريق الأحمر، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي ...
أول رد من الأهلي على انتقال "الشناوي" لمانشستر يونايتد
رد مسئولو النادي الأهلي على شائعات انتقال محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول إلى نادي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل. واشارت تقارير صحفية في ...