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السبت 19-10-2019 05:23 م
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السبت 19-10-2019 04:39 م
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السبت 19-10-2019 04:30 م
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اعتزال حسام عاشور.. ما الحقيقة في الأهلي؟

السبت 19-10-2019 03:21 م
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رينيه فايلر يطمئن على مدافع الأهلي

السبت 19-10-2019 01:33 م
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بيان من الجبلاية للرد على الأهلي

السبت 19-10-2019 01:31 م
الفجر الرياضي

عمرو الجنايني يعثر على حل لأزمة الأهلي والزمالك في الدوري

السبت 19-10-2019 11:39 ص
الفجر الرياضي

أول الراحلين عن الأهلي في عهد رينيه فايلر

السبت 19-10-2019 10:52 ص
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الحمام يواجه المنصورة في انطلاقة المجموعة الثالثة للقسم الثاني

السبت 19-10-2019 10:39 ص
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مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان توقع انتقال الشناوي إلى عملاق أوروبي

السبت 19-10-2019 09:31 ص
الفجر الرياضي

مدرب صن داونز يواصل "التغفيل": أخشى مواجهة الأهلي

السبت 19-10-2019 05:33 ص
الفجر الرياضي

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية

السبت 19-10-2019 05:17 ص
محمد الصو

نجم المنتخب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز ووفائه للأهلي

السبت 19-10-2019 04:45 ص
الفجر الرياضي

كهربا يقترب من صفوف المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية

السبت 19-10-2019 03:13 ص
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الأهلي يحاول إقناع فايلر بالتعاقد مع صفقة الموسم

السبت 19-10-2019 03:11 ص
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السبت 19-10-2019 02:47 ص
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السبت 19-10-2019 01:33 ص
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السبت 19-10-2019 12:07 ص
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الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"ميتشو" ويحدد بديله

الجمعة 18-10-2019 10:52 م

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الجمعة 18-10-2019 09:27 م
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الجمعة 18-10-2019 09:16 م
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