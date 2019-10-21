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المرصد السوري: تركيا تواصل خرق الهدنة في شمال شرق سوريا

الإثنين 21-10-2019 05:38 م
وكالات

هايكو ماس: الهجوم التركي على الوحدات الكردية ينتهك القانون الدولي

الإثنين 21-10-2019 05:08 م
وكالات

حصول فريق من جامعة الزقازيق على المركز الأول لتمثيل مصر في المسابقة الدولية لوكالة ناسا

الإثنين 21-10-2019 04:05 م
سمر السيد

كيف استغل بوتين رهاب تركيا الكردي لصالحه في سوريا

الأحد 20-10-2019 08:37 م
نها محمد

أخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد 20/10/2019

الأحد 20-10-2019 02:08 م
الفجر

الرئيس الأمريكي يكشف موعد إنهاء الخلاف التجاري مع الصين

الجمعة 18-10-2019 08:37 م
وكالات

بناءً على طلب الجمهور.. مد عروض مسرحية "3 أيام في الساحل" لـ محمد هنيدي

الجمعة 18-10-2019 06:01 م
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الخميس 17-10-2019 10:08 م
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