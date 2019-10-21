أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن تركيا والفصائل الموالية لها تواصل خرق اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن، وينتهي غداً الثلاثاء، وتشهد ...
اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، ينتهك القانون الدولي.
وقال ماس عبر ...
حصل فريق من جامعة الزقازيق بالمشاركة مع جامعة زويل على المركز الاول وترشيح لجنة الحكام لتمثيل مصر في المسابقة الدولية لوكالة الفضاء الامريكية ناسا في ...
استخدم الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين بنجاح الرهاب الكردي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولته
مساعدة دمشق على استعادة السيطرة الإقليمية على ...
نرصد لكم أهم الأخبار العالمية اليوم الأحد 20/10/2019 أخبار عالمية عاجلة اليوم قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع نقل ...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يعتقد أن اتفاقا
تجاريا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه بحلول اجتماعات منتدى ...
مسرحية "3 أيام في الساحل"، للنجم الكوميدي محمد هنيدي، حطمت كل الأرقام وفاقت التوقعات والإيرادات، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الساحق ...
شارك رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الخميس، وجهة نظره حول الاتفاق الأميركي التركي، الذي تم التوصل إليه خلال زيارة ...
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