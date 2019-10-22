بورصة" دبي " تهبط 0.08% في ختام التعاملات .. وسهم "أملاك للتمويل" يتصدر التراجعات

الإثنين 21-10-2019 01:46 م

نيفين سمير

أنهت بورصة دبي تعاملات اليوم الاثنين علي هبوط ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.08% خاسراً 2.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2763.89 نقطة، ...