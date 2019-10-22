شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة مابين إعادة تطوير 10 مناطق وتغييرات داخل الديوان العام وتخصيص أرض لإقامة ١٢ ...
ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إمكانية توقيع القليوبية بروتوكول مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تدوير القمامة وإنتاج الوقود ...
قام خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الإثنين، بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس باسترداد أملاك الدولة ومنع التعدي ...
أنهت بورصة دبي تعاملات اليوم الاثنين علي هبوط ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.08% خاسراً 2.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2763.89 نقطة، ...
إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم الإثنين علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% رابحا ...
أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في شن الحملات المنظمة التي تستهدف إزالة كافة أشكال ...
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عن قرار بتقديم وزرائه استقالتهم من الحكومة، في ما يمكن اعتباره أولى تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة ...
وصل عدد الموقوفين، خلال المظاهرات اللبنانية إلى 26 شخصا في طرابلس اللبنانية، بتهمة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة أفادت مصادر أمنية مطلعة، ...
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