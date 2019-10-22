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المزيد حول الأملاك

نشرة الأخبار المسائية لمحافظة المنيا اليوم 22 أكتوبر2019

الثلاثاء 22-10-2019 05:35 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى

محافظ القليوبية يبحث تدوير القمامة وإنتاج الوقود الحيوي (RDF) من المخلفات الصلبة وتوليد الكهرباء (صور)

الإثنين 21-10-2019 05:10 م
محمد نبيل

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي الجناين بالسويس (صور)

الإثنين 21-10-2019 05:06 م
أبوبكر عبد المعز

بورصة" دبي " تهبط 0.08% في ختام التعاملات .. وسهم "أملاك للتمويل" يتصدر التراجعات

الإثنين 21-10-2019 01:46 م
نيفين سمير

بورصة "دبي " تصعد 0.05% بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم

الإثنين 21-10-2019 11:21 ص
نيفين سمير

إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالغربية (صور)

الأحد 20-10-2019 05:31 م
أيمن يحيي

"جعجع" يعلن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية

السبت 19-10-2019 11:27 م
وكالات

مصادر أمنية: توقيف 26 شخصا في طرابلس بعد اعتدائهم على الأملاك اللبنانية

السبت 19-10-2019 04:29 م
وكالات
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