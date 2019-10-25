عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظة دمياط

الخميس 24-10-2019 12:06 ص

هند الشيال

شهدت محافظة دمياط، مساء أمس الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول موجة من الامطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية ...