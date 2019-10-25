نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة مغادرة ...
نشرت هنا الزاهد منذ قليل، صورة لها مع الفنان الراحل طلعت زكريا على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت عليها ...
أعربت الممثلة يسرا كرم، عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المخرج الكبير خالد جلال، وذلك من خلال مسرحية "سينما مصر". وقالت يسرا كرم، في تصريح خاص لـ ...
يستقبل أرسنال الإنجليزي نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي في ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة اليوروبا ليج. موعد ...
شهدت محافظة دمياط، مساء أمس الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول موجة من الامطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية ...
ينافس الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج
شريف البنداري في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه
لسينما البحر ...
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