قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مصر قامت بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة يضم كافة الخبراء، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، ...
كشف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق
الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، عن
"معلومات موثوقة" بشأن ...
كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، عن المحافظات التي يوجد بها أعلى نسبة للإدمان في مصر، ويأتي على رأسها محافظتي القاهرة وسوهاج. وقالت "والي"، ...
ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في تقرير لها، أن معدل الفقر في عام 2019 هو الأعلى في العالم. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي ...
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