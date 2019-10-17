أكد الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي، أن كل ما يتردد بشأن ظهور حالات التهاب سحائي في مدارس محافظة الإسكندرية شائعة مغرضة، موضحا أنه تم الاشتباه في ...
نفى الدكتور علاء عيد، أستاذ الطب الوقائي، ما يتردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي في المدارس، مؤكدًا أنها شائعة مغرضة، لا أساس لها من الصحة، موضحا ...
ما هو الالتهاب السحائي؟ الالتهاب السحائي هو مرض يصيب االأطفال والبالغين، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة ...
ما هو الالتهاب السحائي وطرق الوقاية منه؟ (التفاصيل لكاملة)
اعراض الالتهاب السحائى، تنتشر العديد من الأمراض والفيروسات بين الأطفال تزامنًا مع دخول موسم المدارس، حيث تعتبر تلك الالتهابات الفيروسية والبكتيرية ...
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