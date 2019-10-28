عاجل.. تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا إلى 27 أكتوبر

الأحد 20-10-2019 10:49 ص

أحمد الباهي

صرح نضال مندور المحامي الموكل في قضية "شهيد الشهامة" عن محمود البنا، بأن القاضي أصدر قراره بتأجيل القضية، مشيرًا إلى أن القاضي لم يحدد بعد موعد ...