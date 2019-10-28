تدول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
و"تويتر" مقطع فيديو لـ محمد راجح المتهم بقتل الشاب محمود البنا "شهيد
الشهامة" بمركز تلا بمحافظة ...
قضيه راجح اليوم، حددت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد 27/10/2019، في ثاني جلسات نظر قضية قتل الطالب محمود البنا والمعروفة ...
قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين استغلت قضية محمد البنا أو ما تعرف بقضية شهيد الشهامة لنشر تغريدات ...
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بياناً إلحاقاً بالبيان السابق المؤرخ 12/10/2019؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين ...
كشف عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ "شهيد شهامة"، تفاصيل عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، مشيرًا إلى أن الجلسة ...
بوجهٍ شاحب ودموعٍ منهمرة، خرج محمد البنا والد الشهيد محمود البنا "ضحية الشهامة"، باكيًا من قاعة محكمة شبين الكوم التي عُقدت اليوم، في أولى جلسات ...
دخل المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا "ضحية الشهامة"، إلى محكمة شبين الكوم، مكبلين بالكلبشات وعليهم علامات الإرهاق، في مشهد وصفه الأهالي المتجمهرين ...
بدأت أحداث قضية محاكمة راجح وأعوانه المتهمين في قتل محمود البنا، صباح اليوم الأحد، وعاشت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، أجواء ساخنة، وذلك ...
استنكرت الإعلامية رضوى الشربيني، حادث مقتل الشاب محمود البنا، الشهير إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"، بسبب دفاعه عن فتاة تعرضت لمعاكسة من قبل شاب آخر يدعى ...
بملابس رثة.. دخل المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا "ضحية الشهامة" إلى محكمة شبين الكوم، مكبلين بالكلبشات وعليهم علامات الإرهاق، في مشهد وصفه الأهالي ...
صرح المحامي نضال مندور، أن قرار قاضي محكمة شبين الكوم بتأجيل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، المتهمين في قتل محمود البنا، جاء ...
صرح نضال مندور المحامي الموكل في قضية "شهيد الشهامة" عن محمود البنا، بأن القاضي أصدر قراره بتأجيل القضية، مشيرًا إلى أن القاضي لم يحدد بعد موعد ...
احتشد المئات من مختلف مراكز محافظة المنوفية، منذ قليل، أمام محكمة شبين الكوم، والمقرر بها انعقاد محاكمة محمد أشرف راجح وأعوانه، المتهمين بقتل محمود ...
وصل منذ قليل، المتهمين الأربعة في قضية الشهيد محمود محمد البنا، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي راجح محمد أشرف، إلى مقر محكمة شبين الكوم وسط حراسة مشددة ...
يستعد فريق الدفاع في قضية الشهيد محمود محمد البنا، لبدء جلسة محاكمة المدعو محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين المتهمين بقتله نهارًا في مدينة تلا الأسبوع ...
قال الإعلامي محمد الباز، إن محامي المتهم في قضية شهيد الشهامة انسحب من الدفاع عن موكله بسبب ضغوط السوشيال ميديا، وإطلاق هاشتاج يطالب بإعدام راجح ...
قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، إن جريمة مقتل محمود البنا جريمة بشعة، وأحدثت غصة في حلق كل مصري، منوها ...
قال نضال مندور، محامي قضية الشهيد محمود البنا، والمعروف إعلاميا بـ شهيد الشهامة، إن الشهيد محمود لم يكن بينه وبين المتهم أمر شخصي، ولكنه كان يتصرف ...
تصدرت جمل " اعدام رجاح " و" مترو الانفاق " محرك بحث "جوجل" اليوم الخميس 17 أكتوبر في مصر، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل الجمل الأكثر تداولًا في جمهورية ...
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