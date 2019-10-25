أكدت السفارة الصينية في لندن، أن جنسيات الـ39 شخصًا الذين عثر عليهم مقتولين في شاحنة حاوية في إنجلترا لم يتم تأكيدها، ويبدو أن هذا التصريح يتناقض مع ...
وسعت الشرطة البريطانية تحقيقًا في واحدة من أكثر حالات تهريب البشر دموية بعد العثور على 39 شخصًا مقتولين في شاحنة حاوية مبردة بالقرب من ميناء إنجليزي. ...
كشفت السلطات البريطانية، اليوم
الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين،
حسبما ذكرت ذكرت وسائل إعلام محلية. ...
كشفت صحيفة "جلوبال تايمز"، في تغريدة لها على موقع التدوينات القصير "تويتر"، أن وزارة الخارجية الصينية أكدت تقارير تفيد بأن الـ 39 شخصًا الذين تم ...
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