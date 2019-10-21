أسعار الخضار اليوم مع بداية طرح العروة الشتوية بالأسواق تراجعت أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور، ليسجل كيلو الطماطم نحو جنيهات وتراجعت ...
اسعار الخضروات اليوم في الأسواق حافظت اسعار الخضروات اليوم على استقرارها في سوق العبور الأحد 20 -10-2019 تواصل اسعار الخضروات استقرارها في ...
أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور حافظت اسعار الخضروات اليوم على استقرارها في سوق العبور السبت 19-10-2019 ، وتشهد أسعار الخضروات حالة من ...
اسعار اللحوم اليوم حافظت اسعار اللحوم في الاسواق المحلية اليوم 19-10-2019 على استقرارها في الاسواق ، وتشهد اسعار اللحوم اليوم حالة من الانخفاض ...
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