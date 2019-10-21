اسعار اللحوم اليوم 19-10-2019 في الاسواق

السبت 19-10-2019 09:00 ص

اسعار اللحوم اليوم حافظت اسعار اللحوم في الاسواق المحلية اليوم 19-10-2019 على استقرارها في الاسواق ، وتشهد اسعار اللحوم اليوم حالة من الانخفاض ...