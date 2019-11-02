اسعار الفراخ البيضا اليوم في الاسواق المحلية تستقر اسعار الفراخ البيضا اليوم في الاسواق المحلية السبت 2-11-2019، وبذلك تواصل اسعار الفراخ ...
اسعار الفراخ البيضا اليوم في الاسواق حافظت أسعار الفراخ البيضا اليوم الخميس 31-10-2019 استقرارها في الأسواق المحلية عند نفس معدلاتها السابقة ...
أسعار الفراخ البيضا اليوم واصلت أسعار الفراخ البيضا اليوم الأربعاء 30-10-2019 استقرارها في الأسواق المحلية وذلك بعدما تراجعت بشكل كبير في ...
أسعار الفراخ البيضا اليوم حافظت اسعار الفراخ البيضا اليوم الثلاثاء على استقرارها في الأسواق المحلية عند نفس معدلات امس، وتواصل اسعار الفراخ ...
أسعار الفراخ البيضا اليوم استقرت اسعار الفراخ البيضا اليوم في الأسواق المحلية خلال تعاملات الاسواق المحلية 27-10-2019، وتشهد اسعار الدواجن حالة ...
اسعار الفراخ البيضا اليوم استقرت اسعار الفراخ البيضا في السوق المحلى اليوم الخميس 24-10-2019، وشهدت اسعار الفراخ تراجعها كبيرا خلال الفترة ...
سعر الفراخ البيضا اليوم استقر سعر الفراخ البيضا اليوم الاثنين 14-10-2019 وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وشهد ...
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