اسعار الفراخ البيضا اليوم الثلاثاء 26-10-2019 .. كرتونة البيض تستقر عند 32.5 جنيها

الثلاثاء 29-10-2019 12:55 م

أسعار الفراخ البيضا اليوم حافظت اسعار الفراخ البيضا اليوم الثلاثاء على استقرارها في الأسواق المحلية عند نفس معدلات امس، وتواصل اسعار الفراخ ...