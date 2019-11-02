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المزيد حول اسعار الفراخ البيضا اليوم

اسعار الفراخ البيضا اليوم السبت 2-11-2019.. كرتونة البيض تسجل 33 جنيه

السبت 02-11-2019 11:55 ص

اسعار الفراخ البيضا اليوم الخميس 31-10-2019 وكرتونة البيض في الأسواق المحلية

الخميس 31-10-2019 12:43 م

اسعار الفراخ البيضا اليوم الأربعاء 30-10-2019.. استقرار اسعار الكتاكيت في الأسواق

الأربعاء 30-10-2019 12:58 م

اسعار الفراخ البيضا اليوم الثلاثاء 26-10-2019 .. كرتونة البيض تستقر عند 32.5 جنيها

الثلاثاء 29-10-2019 12:55 م

اسعار الفراخ البيضا اليوم الاثنين 28-10-2019 في الاسواق.. وكرتونة البيض تستقر في المحلات

الإثنين 28-10-2019 11:53 ص

اسعار الفراخ البيضا اليوم الأحد 27-10-2019 .. 24 جنيها لكيلو اللحم الأبيض و30 للبلدى

الأحد 27-10-2019 11:10 ص

اسعار الفراخ البيضا اليوم الخميس 24-10-2019.. كرتونة البيض تستقر عن 32.5 جنيها

الخميس 24-10-2019 10:33 ص

سعر الفراخ البيضا اليوم الاثنين 14-10-2019.. 5.50 جنيها أقل سعر للكتكوت الأبيض

الإثنين 14-10-2019 02:30 م
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