سجلت
اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019، استقرار بمحلات الصاغة، بعدما شهدت تقلبات في
الاسعار،طوال تعاملات الاسبوع الماضي انتهت على تراجع حاد في ...
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات
اليوم السبت 2-11-2019 مقارنة بأسعار
امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات ...
شهدت أسعار
الذهب خلال تعاملات المسائية اليوم السبت 2-11-2019 ، استقراًر في اسواق الصاغة، بعدما انهت تعاملاته الاسبوعية على خسائر بسب هبوط سعر ...
استقرت
اسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2019، بعدما شهدت ارتفاعات قوية أمس الجمعه بسب
صعود سعر الذهب العالمي.
اسعار
الذهب اليوم ...
استقرت
اسعار الذهب اليوم السبت في السوق المحلية
، بعدما شهدت تراجعات خلال تعاملات
الاسبوع الماضي بلغت نحو 7 جنيهات.
اسعار
الذهب ...
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 19/10/2019 في مصر ارتفاع ملحوظ، حيث زيادة سعر أوقية الذهب أمس الجمعة لأكثر من 1490 دولار، أدى إلى زيادة أسعار الذهب في ...
أسعار الذهب.. تعرف على عيار سعر الذهب اليوم السبت 19/10/2019 بمحلات الصاغة
حقق سعر
الذهب اليوم في مصر ، اليوم الأحد،
استقرار بعد التراجعات الكبيرة التى حققها
الاسبوع الماضي متأثرًا بهبوط اسعار الذهب
العالمية بعد ...
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