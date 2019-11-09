أسعار الذهب اليوم السبت 19/10/2019 في مصر.. زيادة 3 جنيهات في سعر الذهب

السبت 19-10-2019 10:39 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 19/10/2019 في مصر ارتفاع ملحوظ، حيث زيادة سعر أوقية الذهب أمس الجمعة لأكثر من 1490 دولار، أدى إلى زيادة أسعار الذهب في ...