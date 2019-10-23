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اسعار العملات اليوم الأربعاء في مصر .. الاسترليني يرتفع والدولار يواصل التراجع

الأربعاء 23-10-2019 12:05 ص
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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء22-10-2019

الثلاثاء 22-10-2019 06:36 م

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019

الإثنين 21-10-2019 11:29 ص

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 بالبنوك

الأحد 20-10-2019 11:45 ص
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