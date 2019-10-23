اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري واصلت اسعار العملات اليوم فى مصر حالة التباين أمام الجنيه المصري فى التعاملات المصرفية بالبنوك ...
اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء22-10-2019
استقرات اسعار الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء22-10-2019 ...
اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-10-2019
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019 في ...
اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-10-2019
استقرات اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 ...
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27.583%
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16.9134%