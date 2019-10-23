سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 بالبنوك

الأحد 20-10-2019 11:45 ص

اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-10-2019 استقرات اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 ...