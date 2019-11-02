اسعار الاسماك اليوم الخميس 31-10-2019.. استقرار سعر السمك في نهاية الاسبوع

الخميس 31-10-2019 02:13 م

اسعار الاسماك اليوم في الاسواق سجلت أسعار الاسماك اليوم حالة من التراجع في سوق العبور الأربعاء 30-10-2019، وذلك بعد أن واصلت أسعار الأسماك حالة ...