اسعار الاسماك اليوم حافظت اسعار الاسماك اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 على استقرارها في الأسواق المحلية، وتستقر اسعار الاسماك في الاسواق المحلية خلال ...
اسعار الاسماك اليوم في الاسواق سجلت أسعار الاسماك اليوم حالة من التراجع في سوق العبور الأربعاء 30-10-2019، وذلك بعد أن واصلت أسعار الأسماك حالة ...
اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور سجلت اسعار الاسماك اليوم حالة من التراجع في سوق العبور الأربعاء 30-10-2019، وذلك بعد ان واصلت اسعار الاسماك ...
اسعار اللحوم اليوم في الاسواق استقرت اسعار اللحوم اليوم السبت 26-10-2019 في الأسواق المحلية، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي تشهدها الأسعار ...
اسعار الاسماك اليوم استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 24- 10-2019 استقرارا وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، حيث استقر سعر كيلو سمك البلطى ...
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