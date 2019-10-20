رئيس لبنان السابق: ما يحصل تكرار لتظاهرة خروج الجيش السوري من البلاد

السبت 19-10-2019 05:57 م

وكالات

وصف أمين الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، اليوم السبت، أن ما يحصل في بيروت، لجهة الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام، بأنها "أمر ...