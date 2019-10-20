كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية"،
سمير جعجع، عن أسباب استقالة وزراء حزبه من الحكومة قائلًا: إنه لم يعد مقتنعا بالاستمرار
في الحكومة لأنه "ليس هناك ...
قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه يعارض استقالة الحكومة لأن الاحتجاجات على مستوى البلاد اكتسبت زخمًا في يومها الثالث، داعيًا إلى إزالة ...
وصف أمين الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، اليوم السبت، أن ما يحصل في بيروت، لجهة الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام، بأنها "أمر ...
تشهد لبنان، احتجاجات شعبية متصاعدة، بسبب الأزمة الاقتصادية، واعتراضًا على نية الحكومة فرض ضرائب جديدة، لتشتعل في كافة الأنحاء عقب كلمة سعد الحريري ...
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