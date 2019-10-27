السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

الخميس 24-10-2019 08:16 ص

كرستينا عياد

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم، على بعض خطوط الهيئة. وقالت الهيئة، إن سبب هذه التأخيرات، أعمال ...