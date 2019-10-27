اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، عن التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة. سبب تأخيرات القطارات: ...
اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم السبت على بعض خطوط الهيئة، وذلك بالتزامن مع سوء حالة الطقس وإعلان ...
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة. وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات، أعمال ...
كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم، على بعض خطوط الهيئة. وقالت الهيئة، إن سبب هذه التأخيرات، أعمال ...
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، على بعض خطوط الهيئة. سبب تأخيرات القطارات: واوضحت ...
نعم
55.5025%
لا
27.5727%
لا أهتم
16.9248%