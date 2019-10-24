تصدرت أغنية "لما بغيب مبغيبش أوانطة"،
لمغني المهرجانات حمو بيكا، "تريند" الأكثر بحثًا عبر موقع الفيديوهات
"يوتيوب"، خلال الساعات الماضية، واقترب ...
التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على
هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع
نقابة المهن الموسيقية. ...
رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت ...
عقب الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية قائلًا: "النقابة دي خط أحمر محدش ييجي جنبها، والناس ...
علق السيناريست مدحت العدل، على أزمة مغني المهرجانات حمو بيكا الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وإهانته للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية. وغرد ...
بعد أزمة المطرب الشعبي حمو بيكا، واقتحامه نقابة الموسيقيين، بسبب شكواه من رسوبه في امتحان النقابة. نشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الرسمي "تويتر"، ...
تصدر حمو بيكا تريندات جوجل وأيضًا موقع "تويتر"، وذلك بعد خروجه ببث مباشر بالأمس من داخل نقابة المهن الموسيقية، وهدد حمو بيكا في الفيديو العاملين ...
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