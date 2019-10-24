صبري فواز مدافعًا عن حمو بيكا: "كل فولة ولها كيال" (فيديو)

الخميس 24-10-2019 04:47 ص

كريم هاشم _تصوير ياسمين عليوة

التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية. ...