أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم
الإثنين، 17 بنداً تعكس قرارات اقتصادية جريئة، لتهدئة مطالب المحتجين اللبنانيين الذين
تصاعدت احتجاجاتهم منذ الخميس ...
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن كل القوى
السياسية وافقت على ضريبة الواتساب، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الإثنين.
دعا المتظاهرون في ...
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم
الإثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية ومناقشة البند الأخير المتعلق
بقطاع الكهرباء .
وكتب ...
أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته
المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في ...
أفادت مصادر وزارية في لبنان، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية طارئة، غداً الإثنين، لإقرار ورقة للإصلاح ...
أفادت قناة العربية، بأن رئيس الوزراء اللبناني،
أعلن عن ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها
لبنان منذ الخميس ...
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