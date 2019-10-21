الحريري يدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع طارئ

الأحد 20-10-2019 06:44 م

الفجر السعودي

أفادت مصادر وزارية في لبنان، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية طارئة، غداً الإثنين، لإقرار ورقة للإصلاح ...