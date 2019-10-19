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السبت 19-10-2019 09:14 م
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السبت 19-10-2019 09:04 م
وكالات

محمد الباز: تأييد قطر لعدوان تركيا على سوريا "انحطاط سياسي"

السبت 19-10-2019 09:02 م
هدى عبدالرازق

مستشار أردوغان: دخول الجيش السوري لمناطق انسحاب واشنطن يعتبر إعلان حرب على تركيا

السبت 19-10-2019 08:54 م
وكالات

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السبت 19-10-2019 07:54 م
داليا الحسين

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السبت 19-10-2019 07:25 م
أحمد ثابت

تسريب يفضح تدخل أردوغان السافر في اختيار رؤساء الجامعات (فيديو)

السبت 19-10-2019 07:21 م
هدى عبدالرازق

باحث بمركز الأهرام: اعتداء تركيا على سوريا بداية النهاية لأردوغان (فيديو)

السبت 19-10-2019 07:18 م
داليا الحسين

باحث يكشف فساد أردوغان المالي وأسباب إطاحته لعدد من قيادات "العدالة والتنمية" (فيديو)

السبت 19-10-2019 07:06 م
داليا الحسين

سيتم تصفيته أو الانقلاب عليه.. خبير استراتيجي يتوقع مصير أردوغان في 2020 (فيديو)

السبت 19-10-2019 06:54 م
داليا الحسين

باحث يفجر مفاجأة عن صفقة ترامب وأردوغان مقابل احتلال شمال سوريا (فيديو)

السبت 19-10-2019 06:52 م
داليا الحسين

أردوغان يكشف عن محادثات مع بوتين بشأن تواجد القوات السورية في منطقة العملية

السبت 19-10-2019 06:15 م
وكالات

تركيا تتهم الأكراد بانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا

السبت 19-10-2019 05:24 م
ترجمة: دينا الشريف

أردوغان يتوعد بسحق القوات الكردية إذا لم تنسحب من شمال شرق سوريا في غضون الـ 120 ساعة

السبت 19-10-2019 04:13 م
نها محمد

"أردوغان": سوف نسحق رؤوس الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا قبل الثلاثاء

السبت 19-10-2019 04:09 م
مـحــمد حســــــــــين

الآلاف في ألمانيا يحتجون على الهجوم التركي في سوريا

السبت 19-10-2019 03:18 م
ترجمة: منار طارق

تركيا: إعادة اعتقال 41 من أعضاء داعش المشتبه بهم في سوريا

السبت 19-10-2019 02:28 م
ترجمة: دينا الشريف

بعد الاتفاق الأمريكي التركي.. "أردوغان" يواصل الانتهاكات في سوريا

السبت 19-10-2019 01:08 م
ياسمين مبروك

قوات سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبين دوليين للحفاظ على "الهدنة"

السبت 19-10-2019 12:24 م
وكالات

سيناتور أمريكي عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا: خطأ استراتيجي

السبت 19-10-2019 11:47 ص
وكالات

اعتقال مواطن تركي مكسيكي في كمبوديا على صلة بجولن

السبت 19-10-2019 10:14 ص
ترجمة - منة الشريف

قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار

السبت 19-10-2019 09:38 ص
وكالات

أمريكا تطلب التزام "الهدنة" وتشدد على الانسحاب من شمالي سوريا

السبت 19-10-2019 08:37 ص
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"اتفاق سوريا".. "أردوغان" يواصل "نبع الدماء".. وزخم أوروبي لوقفه

السبت 19-10-2019 04:40 ص
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أردوغان يلتقي وزير الخارجية القطري في العاصمة التركية

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الجمعة 18-10-2019 04:46 م
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