"سوريا الديمقراطية" يكشف حصيلة ضحايا الاعتداء التركي حتى الآن
قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسى بمجلس سوريا الديمقراطية، إن حصيلة العدوان التركي على شمال سوريا بلغ 1100 من القتلى والجرحى، خلاف الموجدين تحت ...
وائل الإبراشي: لهذا السبب يكره "أردوغان" مصر
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه خطابًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقام بتوجيه العديد من الرسائل التي تتراوح ما ...
فيديو يوثق انتهاكات وجرائم قوات "أردوغان" في شمال سوريا
أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، مقطع فيديو يرصد جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يمارسها ضد الأكراد في شمال سوريا. ووفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج ...
أردوغان يؤدي التحية العسكرية لجنوده المشاركين في "نبع السلام" (فيديو)
أدى رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم السبت، التحية العسكرية لجنوده المشاركين في عملية "نبع السلام"، التي تشنها تركيا في شمال شرقي سوريا. ...
محمد الباز: تأييد قطر لعدوان تركيا على سوريا "انحطاط سياسي"
قال الإعلامي محمد الباز، إن عدوان تركيا على شمال شرق سوريا كشف عورات دول كثيرة، معتبرا أن تأييد قطر للعدوان التركي أمر طبيعي، كاشفا أن وزير خارجية ...
مستشار أردوغان: دخول الجيش السوري لمناطق انسحاب واشنطن يعتبر إعلان حرب على تركيا
أفاد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، بأن دخول قوات الحكومة السورية إلى المناطق، التي انسحبت منها الولايات ...
باحث بالأهرام: إعلام الإخوان أداة في أيدي المخابرات التركية والقطرية للعمل ضد مصر (فيديو)
علق الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على ما تبثه القنوات المعادية للدولة المصرية قائلًا: "إعلام الإخوان واجهة ...
تظاهر الآلاف في ألمانيا تنديداً بالعدوان التركي على سوريا
تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولون الألمانية، منددين بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا التي انطلقت الأسبوع الماضي . كما أعلنت ...
تسريب يفضح تدخل أردوغان السافر في اختيار رؤساء الجامعات (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تسريب يفضح تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السافر في اختيار رؤساء الجامعات، حيث رصد التسريب الصوتي، ...
باحث بمركز الأهرام: اعتداء تركيا على سوريا بداية النهاية لأردوغان (فيديو)
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح عبئًا على شعبه والدولة ...
باحث يكشف فساد أردوغان المالي وأسباب إطاحته لعدد من قيادات "العدالة والتنمية" (فيديو)
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى السلطة من خلال الديمقراطية ...
سيتم تصفيته أو الانقلاب عليه.. خبير استراتيجي يتوقع مصير أردوغان في 2020 (فيديو)
توقع الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ألا يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم عام 2020، إما ...
باحث يفجر مفاجأة عن صفقة ترامب وأردوغان مقابل احتلال شمال سوريا (فيديو)
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتضر سياسيا، مشيرا إلى أن الرئيس ...
أردوغان يكشف عن محادثات مع بوتين بشأن تواجد القوات السورية في منطقة العملية
صرح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم السبت، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تواجد قوات الحكومة السورية في شمال سوريا، خلال لقاء ...
تركيا تتهم الأكراد بانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا
اتهمت تركيا، اليوم السبت، القوات الكردية بانتهاك اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، إذا انسحبت ...
أردوغان يتوعد بسحق القوات الكردية إذا لم تنسحب من شمال شرق سوريا في غضون الـ 120 ساعة
أردوغان يتوعد بسحق القوات الكردية إذا لم تنسحب من شمال شرق سوريا في غضون ال120 ساعة. وقال أنه سيبحث مع بوتين انتشار القوات السورية في مناطق ...
"أردوغان": سوف نسحق رؤوس الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا قبل الثلاثاء
حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن قواته "ستسحق رؤوس" القوات الكردية السورية إذا لم يكملوا الانسحاب من المنطقة الحدودية. وقال ...
الآلاف في ألمانيا يحتجون على الهجوم التركي في سوريا
يتظاهر الآلاف في مدينة كولونيا الألمانية ضد الهجوم التركي في شمال سوريا. قالت الشرطة، إن حوالي 5000 شخص شاركوا في مسيرتين اليوم السبت نظمتهم جماعات ...
تركيا: إعادة اعتقال 41 من أعضاء داعش المشتبه بهم في سوريا
قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 41 شخصًا مشتبه بهم من تنظيم داعش الإرهابي، قد أعيد القبض عليهم بعد فرارهم من معسكر اعتقال في وقت سابق من ...
بعد الاتفاق الأمريكي التركي.. "أردوغان" يواصل الانتهاكات في سوريا
رغم الاتفاق الأمريكي التركي بشأن تعلق أنقره هجومها في شمال سوريا لـ5 أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب ...
قوات سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبين دوليين للحفاظ على "الهدنة"
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن قوات سوريا الديمقراطية، طالبت بإرسال مراقبين دوليين من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار شمالي سوريا، الذي تم ...
سيناتور أمريكي عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا: خطأ استراتيجي
علق زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، على قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلًا "خطأ ...
اعتقال مواطن تركي مكسيكي في كمبوديا على صلة بجولن
ذكرت زوجة مواطن تركي ميكسيكي أن الشرطة الكمبودية قامت بإعتقال المدير التركي المكسيكي السابق لمدرسة تديرها حركة رجل الدين التركي فتح الله جولن الذي ...
قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار
أكدت قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم السبت، أن الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت قناة العربية. وقف إطلال النار ...
أمريكا تطلب التزام "الهدنة" وتشدد على الانسحاب من شمالي سوريا
طالبت أمريكا، اليوم السبت، الأتراك والأكراد بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، فيما أكدت على استمرار انسحاب القوات الأمريكية من ...
"اتفاق سوريا".. "أردوغان" يواصل "نبع الدماء".. وزخم أوروبي لوقفه
أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، بشكل تام خلال خمسة أيام، ليؤكد ...
أردوغان يلتقي وزير الخارجية القطري في العاصمة التركية
التقى رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، با لشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، في مدينة ...
الأكراد سيرحلون من منطقة شرق الفرات وستحل هذه القوات مكانها
صرحت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس، بأنها قامت بالتوصل إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا، وبدء العمل ...
الرئيس السوري: يحق للشعب مقاومة القوات غير الشرعية بكافة الوسائل المتاحة
قال بشار الأسد، الرئيس السوري، اليوم الجمعة، إنه من حق الشعب السوري أن يقاوم كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي ...
باحث: أردوغان مطمئن أن أمريكا لن تدخل حربا في الشرق الأوسط (فيديو)
قال محمد ربيع، الباحث المتخصص في الشئون التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يلتزم بتنفيذ أي اتفاقات كانت تعقد بشأن القضية السورية، حيث ...