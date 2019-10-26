عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

الجمعة 25-10-2019 03:52 ص

في 25 أكتوبر 2016، استيقظ المواطنون في الإسكندرية، على كارثة بكل المعاني والمقاييس، بعد أن ضربت المحافظة موجة من الطقس السيئ، فضلًا عن سقوط أمطار ...