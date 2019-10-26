علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان ناسا بشأن إعصار ميديكين قائلًا: "حتى في الجو عايزين يعملوا ربكة.. من أمتى عصام حجي بيعمل حاجة مفيدة أو صادقة!"، ...
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم أن القدس تتعرض لأبشع الإجراءات الأحتلالية بهدف طمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من ...
أكد ماجد القاضي رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر، أن قرار وزارة السياحة بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخليه والأنشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية ...
قالت محطة (إن.اتش.كيه) الإذاعية العامة إن حصيلة قتلى الامطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات طينية في شرق اليابان وصلت الى عشرة اليوم السبت ...
تنظم أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية "إعلان نتائج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمهرجان الكرازة المرقسية 2019 الدورة 16"، ...
شوهدت الممثلة الأمريكية ميليسا مكارثي ٤٩ عاما والممثلة اوكتيفيا سبنسر ٤٧ عاما، والحاصلة علي جائزة "اوسكار" عن أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ذا ...
في 25 أكتوبر 2016، استيقظ المواطنون في الإسكندرية، على كارثة بكل المعاني والمقاييس، بعد أن ضربت المحافظة موجة من الطقس السيئ، فضلًا عن سقوط أمطار ...
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قرر من خلال مدربه أرنستو فالفيردى بيع ثلاث لاعبين من أجل الإستفادة المادية من بيعهم ...
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته إلى فرنسا، على أن 50% من خدمات الكنيسة موجهة إلى الشباب، لافتًا إلى ...
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدا من المنظمة الأمريكية للعدالة والسلام ونبذ العنصرية وهي منظمة تضم في ...
وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم التحية لأبناء الشعب اللبناني الشقيق المنتفضين والثائرين ضد الفساد والمفسدين ...
أعلن مرفق الإسعاف في البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى ووضع خطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة بجميع مدن المحافظة من رأس غارب ...
شهد اليوم الثالث من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثانية، العديد من الفاعليات الفنية ما بين عروض مسرحية، وورش فنية، وندوات ثقافية. ...
رفض المدير الفنى ارنستو فالفيردي لفريق برشلونة الإسباني الحديث عن مصير لاعب وسط الفريق من البقاء أو الرحيل عن صفوف البارسا خلال فترة الإنتقالات ...
قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، يحرص على سير الأمور بصورة طبيعية واستمرار بطولة الدوري ...
استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم مطران مفيس نيقوديموس بريأنجلوس القائم بأعمال بابا وبطريرك جمهورية مصر العربية وسائر أفريقيا ...
عاقبت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار على حسن حسنى على، والمستشار خالد علىابراهيم على، ...
كشف القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة ...
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