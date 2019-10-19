تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة نادين الراسي، أثناء قيامها بالتظاهر في شوارع لبنان للمطالبة بتصحيح المعيشة السيئ للبلاد. ...
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نجيم مع الممثلة كارمن
في مظاهرات لبنان تنديدا بالوضع المعيشي السيئ في البلاد، وهما يمسكان أيديهما ببعض،
وتهتفان مع ...
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي
للفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تشارك في إحدى المظاهرات التي ملأت شوارع العاصمة
تنديدا بالوضع ...
بحث رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري،
مع مختلف القوى السياسية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسبل الممكنة لمعالجتها.
والتقى الحريري، ...
على مدار عدة أيام ماضية، نشبت أعمال عنف متعددة في لبنان، واحتجاجات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وهو ما دفع رئيس اللحكومة اللبنانية سعد الحريري للخروج ...
أوضح مراسل قناة "العربية"، مساء اليوم الجمعة، أن حدة التظاهرات تراجعت في غالبية المناطق اللبنانية. وعادت الحياة إلى طبيعتها في معظم طرقات وسط ...
قال
سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، اليوم الجمعة، في خطابه الذي أذيع قبل قليل، أن
الدولة تمر بظرف عصيب ليس له سابقة في التاريخ، في ظل موجة توتر ...
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