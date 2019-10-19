"إلغاء اجتماع الحكومة.. ومهلة 72 ساعة".. هل ينحج "الحريري" في تحقيق مطالب الشعب اللبناني؟

الجمعة 18-10-2019 09:12 م

قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، اليوم الجمعة، في خطابه الذي أذيع قبل قليل، أن الدولة تمر بظرف عصيب ليس له سابقة في التاريخ، في ظل موجة توتر ...