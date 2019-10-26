حمو بيكا يكشف أسباب اتهام نقابة الموسيفين بتقاضي رشوة

السبت 26-10-2019 10:04 م

داليا الحسين

قال حمو بيكا، مطرب المهرجات الشعبية إن انفعاله بنقابة الموسيقيين جاء بعد حالة من التجاهل التي تعرض له هناك، معقبًا: "واحد من النقابة قالي عليه الطلاق ...