خمسة عشرة نحاتا يعرضون إبداعاتاتهم في جاليري ضي..٢ نوفنبر
ينظم جاليري ضي- أتيليه العرب للثقاقه والفنون معرض نحتيا كبير لنخبة من دكاترة التربية الفنية في مصر وهم (كمال عبيد وأحمد رشدان وعايدة عبدالكريم ومحمد ...
٤ عناوين لـ"هاندكه" الفائز بالنوبل للآداب 2019 في قائمة العربي للنشر والتوزيع
"عودة متأخرة إلى الوطن"، و"حزن تخطى الأحلام" أو "محنة" والتي صدرت ترجمتها عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وترجمتها الدكتورة هبة شريف، حيث ستعيد العربي ...
"خطفني" .. أول تعليق من أسماء الشريف بعد إنقاذ راغب علامة لها في "ذا فويس"
انطلقت مساء اليوم السبت، الموافق 26 من أكتوبر الجاري، أولى حلقات المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس. وبعد انقاذ السوبر ستار راغب علامة لها، ...
لهذه الأسباب اختار راغب علامة المتسابق يوسف هناد للانتقال إلى العروض المباشرة
اشتعلت الحلقة الأولى من المواجهة اليوم فى برنامج "ذا فويس" بين اثنين من فريق السوبر ستار راغب علامة وهما عثمان بلبل ويوسف هنّاد، وهما من المغرب، ...
صلاح الشرنوبي: الأغنية في مصر أصبحت قاصرة على المهرجانات
قال الملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي، إنه كان قديما كان يُلحن الأغاني بدون تفكير كما يحدث الآن، ضاحكًا:" كنت بلحن الأغنية وأنا ماسك الدريكسيون بتاع ...
سارة نخلة عن السوشي: علاج للاكتئاب
قامت الفنانة السورية سارة نخلة، بنشر أحدث صورة لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"، حيث ظهرت في الصورة وهي تتناول العشاء ...
إطلالة جديدة للقاء الخميسي بالجونة
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مجموعة جديدة من الصور لها وهي في الجونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام". وظهرت وهي ترتدي فستان ...
المتسابقة سندي لطى تنتقل إلى مرحلة العروض المباشرة
اشتعلت الحلقة الأولى من المواجهة اليوم فى برنامج "ذا فويس" بين المتسابقتين رباب ناجد، وسندي لطي، بغنائهم أغنية "وحياتي عندك" للفنانة الراحلة ميادة ...
كلوديا حنا: "أين وقفة العالم مع العراق"
استنكرت الفنانة العراقية كلوديا حنا حالة الصمت العالمى تجاه ما يحدث في العراق من تظاهرات للمواطنين العراقيين في كافة أنحاء بلادها والتى وصفتها بأنها ...
احتفالية على المسرح الكبير بمناسبة العيد الـ 60 للسيمفونى
احتفالية فنية تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بمناسبة إتمام اوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستون وذلك فى الثامنة مساء الإثنين ...
"يقبرني جمالك".. أحلام تخطف الأنظار بفستانها الوردي
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع مجموعة من الصور الخاصة بأحدث إطلالاتها في أولى حلقات المواجهة في برنامج ذا فويس. تفاصيل إطلالة ...
السينما وتاريخ مصر موضوع صالون الأوبرا الثقافيء بالإسكندرية
فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية بعنوان السينما وتاريخ مصر ...
حمو بيكا: "أبويا جزار وسبب دخول الفن"
قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن أسرته تعمل في مجال "الجزارة"، مشيرا إلى أن والده السبب في دخوله الفن حينما طلب منه تسجيل أغنية بصوته، معلقًا: "أنا ...
راغب علامة ينقذ أسماء الشريف من مغادرة "ذا فويس"
اشتعلت الحلقة الأولى من المواجهة اليوم فى برنامج "ذا فويس" بين المتسابقين الثلاثة أسماء الشريف،حفيظة فالكو، وآمال سكاك، بغنائهم أغنية "وحشتني"، ...
هاني رمزييشارك جمهوره الاحتفال بذكرى عيد ميلاده
نشر الفنان هاني رمزي، احتفالآ بذكرى عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة له وهو صغير. علق الفنان هاني رمزي عليها قائلاً : "دي صورتي ...
تعرف على هدية المتسابق على الشريفي لأحلام
أهدى المتسابق علي الشريفي الفنانة الإماراتية أحلام هدية فريدة لها، فى محاولة منه لإظهار مدى حبه لها، وذلك من خلال كواليس حلقة المواجهة من برنامج "ذا ...
شاهد.. كندة علوش ورجاء الجداوي في أحد ظهور لهما
نشرت الفنانة كندة علوش، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي واصفة إياها بست الكل. ...
حمو بيكا لـ هاني شاكر: "أعتبرني أخوك الصغير وآسف.. واللي هتحكم بيه أنا راضي"
قال حمو بيكا، مطرب المهرجات الشعبية إنه أقام حفلات في الإمارات وشهدت جمهور كبير، مشيرا إلى أن الشعب الشقيق رحب به في بلاده. وأضاف "بيكا"، خلال حواره ...
شاهد.. صورة نادرة لـ ميس حمدان وشقيقتها مي سليم
نشرت الفنانة مي سليم، صورة قديمة لها وهي طفلة، وصورة آخرى لشقيقتها ميس حمدان وهي طفلة أيضاً، عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام" . ...
حمو بيكا يكشف أسباب اتهام نقابة الموسيفين بتقاضي رشوة
قال حمو بيكا، مطرب المهرجات الشعبية إن انفعاله بنقابة الموسيقيين جاء بعد حالة من التجاهل التي تعرض له هناك، معقبًا: "واحد من النقابة قالي عليه الطلاق ...
"سبوع بدون مولود".. سامي مغاوري يكشف عن مواقف طريفة يوم ميلاد نجله كريم
حل الفنان سامي مغاوري، ضيفًا مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة النهار. ولأول مرة، يظهر مع سامي مغاوري نجله كريم، ومن ...
رانيا منصور تشوق جمهورها لحكاية "بدلة جديدة"
نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر الرسمي لحكاية "بدلة جديدة" ضمن مسلسل "نصيبي ...
في أولى حلقات المواجهة.. توفيق الكلش يتأهل إلى العروض المباشرة
بدأت الليلة أولى حلقات المواجهة فى برنامج" ذا فويس"، الموسم الخامس، واشتعلت المواجهة فى البداية بين المتسابقين الثلاثة ربيع، طارق كيوف، توفيق الكلش ...
حمو بيكا يقدم اعتذار رسمي لـ هاني شاكر على الهواء
قدم مطرب المهرجات الشعبية حمو وبيكا، اعتذار رسمي لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر على الهواء، عقب مهاجمته لنقابة المهن الموسيقية واتهامهم برشوة ...
رغم علاقتهما القوية.. لماذا حاول أحمد زكي طعن محمد خان بالسكين!
بعد رحلة طويلة فنية هامة بين أثنان من أهم صناع السينما في مصر، قدما فيها ٦ أفلام من أقوي الأفلام المصرية، إلا أن الخلافات لم تخلو من رحلتهما . ...
زينة تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة لها
نشرت الفنانة زينة، مجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام"، وهي تردي فستان أبيض كط وسك وبه خطوط بالطول بيج، مع وضع ...
الجمهور يشيد بأناقة سميرة سعيد في أحدث إطلالاتها
نشرت النجمة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لإطلالتها في حلقة اليوم "المواجهة" من برنامج ...
مهرجان الدار البيضاء يُكرم حنان مطاوع عن "يوم وليلة"
أعربت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن سعادتها بتكريم مهرجان الدار البيضاء لها عن فيلم "يوم ...
أحمد جمال: "الضحكة الحلوة اللي على وشوشنا انتوا سببها"
نشر الفنان أحمد جمال، صورة جديدة لها عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرتدي بنطلون جينز، وتيشرت أبيض، وبليزر رصاصي اللون. وعلق ...
أصالة تعرب عن سعادتها بمشاركة في ليلة عبد الرحمن بن مساعد
أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بعد المشاركة في ليلة الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وجاء ذلك من خلال لقاءها ببرنامج ArabWood المُذاع عبر فضائية ...