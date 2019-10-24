هيثم شاكر يلتقط صورًا تذكارية مع قيادات جامعة الفيوم

الخميس 24-10-2019 09:40 ص

هبة أحمد

على الرغم من سوء الأحوال الجوية، حرص الفنان هيثم شاكر، على إحياء حفله الذى أقيم مساء أمس فى جامعة الفيوم، وحضر الحفل كلا من د. خالد عطا الله نائب ...