نشرت المطربة المصرية الشابة كارمن سليمان صورة لها، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة لها. ظهرت كارمن خلال ...
كشف طليق الفنانة بوسي وليد فطين، عبر برنامج "عرب ودد" محاولتها التخلص منه، على خلفية المشكلات التي نشبت بينهما، مستنكرا اتهامها له بالخيانة. حيث قال: ...
نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو لها وهي ترقص وتغني على اغنية " عايم في بحر الغدر. علقت ...
عبر المطرب اللبناني وائل جسار، في رسالة فخر ومحبة للجيش اللبناني الذي يحمي الشعب والذي يفديه بروحه ودعواته لهم الكثيرة. ونشر وائل جسار عبر حسابه ...
على الرغم من سوء الأحوال الجوية، حرص الفنان هيثم شاكر، على إحياء حفله الذى أقيم مساء أمس فى جامعة الفيوم، وحضر الحفل كلا من د. خالد عطا الله نائب ...
مازلت الفنانة الشابة منه فضالي، تشارك جمهورها بصور عبر حسابها لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت مجموعه من الصور داخل منزلها وارفقت تعليقا ...
أعلن ملتقى القاهرة السينمائى عن قائمة المشاريع التى وقع عليها الاختيار للمشاركة فى دورته السادسة، وتقام ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة ...
شاركت النجمة الكبيرة بيونسيه، متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور "أنستجرام"، مجموعة من اللقطات لجلسة تصوير خاصة أجرتها مؤخرا بإطلالة ...
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