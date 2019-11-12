زار اليوم الثلاثاء، سفير دولة التشيك بالقاهرة والوفد المرافق له مركز الداخلة، وقام بجولة تفقدية بالمركز شملت جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى ...
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بشكيل لجنة من كل من مديرية الإسكان والصحة لترميم ورفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بالقرية الثالثة بدرب ...
أعلن، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، عن أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية "مشروعك" خلال ...
أعلن الشيخ سيد عبد المجيد مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، عن أن المديرية تقوم حاليا بحملة توعية تحت عنوان" هذا هو الإسلام " وذلك بمناسبة الاحتفال ...
أعلن، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، عن تكليف محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، خلال المجلس التنفيذي توجيهاته ...
شدد،اليوم الأحد، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، علي ضرورة الانتهاء من كشوف تطبيق الحد الأدنى خلال 24 ...
أعلن، وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الوادي الجديد، الشيخ سيد مجيد، إن المديرية قامت بتوقيع بروتكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،وذلك بهدف ...
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