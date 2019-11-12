ضمن مبادرة "مشروعك".. تمويل 79 مشروعا بتكلفة 4.2 مليون جنيه بالوادى الجديد

الإثنين 11-11-2019 11:23 ص

هدير محمود

أعلن، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، عن أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية "مشروعك" خلال ...