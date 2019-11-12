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المزيد حول اخبار الوادي الجديد الان

سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)

الثلاثاء 12-11-2019 09:24 م
هدير محمود

محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة صحية مركزية بالقرية الثالثة والرابعة بدرب الأربعين

الإثنين 11-11-2019 05:03 م
هدير محمود

ضمن مبادرة "مشروعك".. تمويل 79 مشروعا بتكلفة 4.2 مليون جنيه بالوادى الجديد

الإثنين 11-11-2019 11:23 ص
هدير محمود

بمناسبة المولد النبوي.. "أوقاف الوادي الجديد" تطلق حملة "هذا هو الإسلام"

الأحد 03-11-2019 01:28 م
هدير محمود

إنارة المناطق المظلمة على الطريق السريع "الخارجة – أسيوط" لتفادي الحوادث في الوادي الجديد

الأحد 20-10-2019 06:11 م
هدير محمود

محافظ الوادي الجديد يشدد بسرعة الانتهاء من تطبيق الحد الأدنى بجميع المصالح الحكومية

الأحد 20-10-2019 05:40 م
هدير محمود

أوقاف الوادي الجديد تعقد سلسلة ندوات بالتعاون مع الشباب والرياضة بعنوان "القيم الأخلاقية والوطنية للشباب"

الأحد 20-10-2019 03:44 م
هدير محمود
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