احوال الطقس غدا الخميس 24/10/2019 في جميع محافظات مصر .. والأرصاد تُحذر

الأربعاء 23-10-2019 11:25 م

احوال الطقس غدا، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، احوال الطقس غدا الخميس 24/10/2019 ، في بيان نشرته اليوم، حيث يسود طقس لطيف على السواحل ...