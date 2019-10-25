أجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين؛ لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الامطار ...
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن العالم يعاني من التغيرات المناخية، وليس مصر فقط، مؤكدًا أن سبب موجة الطقس السيىء ...
نفى محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يتردد عن
تعرض البلاد لإعصار، منوهًا إلى أن كل ما هنالك منخفض ...
احوال الطقس غدا، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، احوال الطقس غدا الخميس 24/10/2019 ، في بيان نشرته اليوم، حيث يسود طقس لطيف على السواحل ...
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