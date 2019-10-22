أعربت الفنانة هبة مجدي، عن حبها الشديد لفصل الشتاء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت هبة صورة جديدة لها ظهرت ...
يستعد الفنان أحمد
أمين، للعودة إلى عالم الديجيتال، بتقديم "الفاميليا"، أول أعماله على السوشيال
ميديا بعد غياب دام أربع سنوات، حيث عرفه الجمهور في ...
قال المنتج رامي السكري، صاحب فكرة برنامج "الفاميليا"، إن البرنامج من تقديم الفنان أحمد أمين الذي يذاع علعلى موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. ...
افتتحت كلية الشريعة والقانون بطنطا، اليوم مؤتمرها الدولي الثالث (حماية المصلحة العامة في الشريعة والقانون الوضعي) برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد ...
أعرب الفنان أكرم حسني، من خلال برنامج the insider بالعربي المُذاع عبر فضائية دبي، عن سعادته بالعمل مع الفنان أحمد فهمي، حيث من المقرر أن يخوض الثنائي ...
تعادل فريق المنيا مع سوهاج سلبيا، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعه الأولي للقسم ...
أطلقت حملة "جيل بكرة يكبر بصحة"
التى أطلقتها مبادرة "100 مليون صحة"، أغنية للفنان أحمد أمين، للتوعية بالنظام
الغذائي السليم للأطفال.
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نعم
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لا
27.583%
لا أهتم
16.9134%