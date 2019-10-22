أحمد أمين يعود لـ"اليوتيوب" بـ"الفاميليا" الأسبوع المقبل

الثلاثاء 22-10-2019 10:22 ص

الفجر الفني

يستعد الفنان أحمد أمين، للعودة إلى عالم الديجيتال، بتقديم "الفاميليا"، أول أعماله على السوشيال ميديا بعد غياب دام أربع سنوات، حيث عرفه الجمهور في ...