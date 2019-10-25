نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وظهرت وهي تتابع أحداث بلدها لبنان من خلال ...
غردت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر " قائلة: "ما بحياتي كنت فخورة قد اليوم بالشباب والصبايا اللبنانيين الواعيين والراقيين ...
تم تأجيل الحفل الغنائي للفنانة أنغام بالمنارة بالتجمع الخامس والذي كان من المقرر إقامته غداً الجمعة الموافق ٢٥ من أكتوبر الجاري حيث نشرت الفنانة ...
قامت الفنانة إليسا، بالرد على خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي القى كلمته للشعب الثائر في لبنان، احتجاجًا على الوضع المعيشي الصعب ...
عبر المطرب اللبناني وائل جسار، في رسالة فخر ومحبة للجيش اللبناني الذي يحمي الشعب والذي يفديه بروحه ودعواته لهم الكثيرة. ونشر وائل جسار عبر حسابه ...
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