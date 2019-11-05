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لم يكن له تداعيات كبيرة.. زلزال يضرب تشيلي

الثلاثاء 05-11-2019 12:01 م
وكالات

الكرملين: "بوتين" ليس لديه خطط لحضور قمة "أبيك" في تشيلي

الأربعاء 30-10-2019 03:00 م
مـحــمد حســــــــــين

رئيس تشيلي: الحكومة ستمدد حالة الطوارئ "نحن في حالة حرب"

الإثنين 21-10-2019 12:12 م
مـحــمد حســــــــــين

اخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد

الأحد 20-10-2019 12:00 م

3 قتلى جراء الاحتجاجات في تشيلي

الأحد 20-10-2019 10:43 ص
وكالات

إعلان حالة الطوارئ وتوقيف خدمة مترو الأنفاق في تشيلي بسبب الاحتجاجات العنيفة

السبت 19-10-2019 07:35 ص
مـحــمد حســــــــــين
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