وقع زلزال لم تكن له تداعيات قوية في
تشيلي، بينما ينتظر المحتجون تحركات سياسية جديدة قد تؤدي إلى حل الأزمة الاجتماعية
التي تضرب البلد اللاتيني. ...
لا يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور قمة التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي (ابيك) في تشيلي الشهر المقبل، وفق ما أعلن الكرملين، اليوم ...
صرح رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، في ساعة متأخرة يوم الأحد، بأن حكومة تشيلي ستمدد حالة الطوارئ للمدن في الشمال والجنوب، بعد مقتل سبعة أشخاص على ...
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الأحد 20 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين
العربي والدولي. ...
أعلنت السلطات في تشيلي، مقُتل 3 أشخاص
جراء حريق اندلع في سوق تعرض لأعمال تخريب ليل السبت في سانتياغو عاصمة تشيلي، وسط
تظاهرات واحتجاجات عنيفة ...
أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، حالة الطوارئ في مقاطعتي سانتياجو وتشاكابوكو بعد اندلاع أعمال شغب عنيفة عقب رفع تعريفة المترو، وفقًا لبيان ...
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