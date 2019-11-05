رئيس تشيلي: الحكومة ستمدد حالة الطوارئ "نحن في حالة حرب"

الإثنين 21-10-2019 12:12 م

مـحــمد حســــــــــين

صرح رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، في ساعة متأخرة يوم الأحد، بأن حكومة تشيلي ستمدد حالة الطوارئ للمدن في الشمال والجنوب، بعد مقتل سبعة أشخاص على ...