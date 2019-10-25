دعا حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنصاره إلى ترك الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتجنب الاحتكاك والسعي للحوار بدلًا من ذلك. وقال حسن ...
لليوم التاسع على التوالي، تستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان، من أجل التنديد بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل ...
أوضح وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، مساء اليوم الخميس، أن أفضل طريقة لإنهاء احتجاجات اللبنانيين، التي أثارتها الأزمة ...
تشهد العاصمة اللبنانية "بيروت" احتجاجات حاشدة إلى جانب عدد من المدن اللبنانية، مطالبة بـ"إسقاط النظام" ومنادية بهتافات "ثورة". ومازلت الفنانه الفنانة ...
تستمر احتجاجات عشرات اللبنانيين أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، فيما استقدمت قوى الأمن ...
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