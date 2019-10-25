جنبلاط: أفضل طريقة لإنهاء احتجاجات لبنان هو العمل على تعديل حكومي

الخميس 24-10-2019 05:48 م

وكالات

أوضح وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، مساء اليوم الخميس، أن أفضل طريقة لإنهاء احتجاجات اللبنانيين، التي أثارتها الأزمة ...