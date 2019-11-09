يحتفل العالم الإسلامي اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، وتختلف مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى العطرة بين محافظات الجمهورية، حيث أن لكل محافظة طريقة مخصصة ...
شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف ...
اجازة المولد النبوي عطلة رسمية "مدفوعة الأجر" للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص يترقب الكثيرون من الأشخاص عن موعد اجازة المولد النبوي 2019، ...
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص، حيث أكد "سعفان" على مديريات القوى العاملة في المحافظات، ...
يترقب جميع المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص موعد اجازة المولد النبوي 2019 فى مصر، حيث أن يعتبر المولد النبوي 2019 اجازة رسمية، وتشهد ...
بدأ عدد من محلات الحلويات في مصر طرح علب حلويات المولد، استعداًد
للأحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي ستكون موافقة يوم 29 أكتوبر القادم .
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يبحث المسلمين في كافة بقاع الأرض عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، فهي تعتبر الإجازة الأخيرة في 2019، ويستعدون للاحتفال به عن طريق تبادل لحلوى ...
ليست الآخيرة ولكنها الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي 2019 في مصر
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. ننشر الإجازات المتبقية في 2019
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