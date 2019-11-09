Advertisements
Advertisements

المزيد حول اجازة المولد النبوي

"ابتهالات ومدح".. البحر الأحمر تحتفل بذكرى المولد النبوي (صور)

السبت 09-11-2019 09:15 م
محمد طه

نائبا عن الرئيس.. محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمسجد النصر (صور)

السبت 09-11-2019 07:10 م
محمد كشك

اجازة المولد النبوي عطلة رسمية "مدفوعة الأجر" للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

السبت 09-11-2019 05:55 م

عاجل.. "القوى العاملة" تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في القطاع الخاص

الجمعة 08-11-2019 11:35 ص

تعرف على موعد اجازة المولد النبوي 2019 فى مصر بالقطاعين العام والخاص

الأحد 27-10-2019 06:46 م

محلات الحلويات تستعد للمولد النبوي .. والأسعار تبدأ من 50 جنيه للعلبة

الجمعة 25-10-2019 08:42 م
الفجر الاقتصادي

المولد النبوي الشريف هذا العام.. تعرف على موعد الإجازة

الخميس 24-10-2019 03:45 م

ليست الآخيرة ولكنها الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي 2019 في مصر

الأربعاء 23-10-2019 10:49 ص

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. آخر اجازة في 2019

الأربعاء 23-10-2019 09:34 ص
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status