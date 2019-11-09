نائبا عن الرئيس.. محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمسجد النصر (صور)

السبت 09-11-2019 07:10 م

محمد كشك

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف ...