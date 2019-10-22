متوعدا بمواصلة العمليات العسكرية.. أردوغان يرفض تمديد "الهدنة" بسوريا
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة العمليات العسكرية شمالي سوريا بشكل أقوى، مؤكدًا رفضه دعوة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتمديد وقف ...
العراق يرفض تواجد القوات الأمريكية في البلاد
أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، أن القوات الاميركية التي غادرت سوريا متجهة الى العراق المجاورة ليس لديها تصريح بالبقاء في البلاد. يبدو أن البيان ...
وزارة الخارجية: الصين تأمل في حل التوتر في شمال سوريا عبر التسوية السياسية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، تشونينغ، اليوم الثلاثاء، إن الصين تأمل أن يتم حل التوترات المتصاعدة المحيطة ببيان الولايات المتحدة حول ...
ترامب: إسرائيل والأردن طلبا الاحتفاظ بالقوات الأمريكية في سوريا
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن طلب أردني وإسرائيلي بشأن القوات الأمريكية في سوريا. ...
صحفي تركي "معارض": واشنطن هددت أردوغان بفساد عائلته..وترامب أهانه على الهواء (حوار)
لا تزال فصول غزو أردوغان للأراضي السورية لم تنتهي بعد رغم الهدنة والحديث عن وقف إطلاق النار، ولذلك حاورت " الفجر " الصحفي التركي المعارض ...
المرصد السوري: تركيا تواصل خرق الهدنة في شمال شرق سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن تركيا والفصائل الموالية لها تواصل خرق اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن، وينتهي غداً الثلاثاء، وتشهد ...
القوات الأمريكية تعبر إلى العراق كجزء من الانسحاب من سوريا
عبرت القوات الأمريكية إلى العراق في وقت مبكر من اليوم الاثنين، في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب والذي فتح الطريق ...
ألمانيا: هجوم تركيا على سوريا ينتهك القانون الدولي
صرح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا يخالف القانون الدولي. وقال هيكو ماس لمحطة "ZDF" الألمانية: "لا نعتقد أن أي ...
"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين
صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، "سحبنا كامل قواتنا من رأس العين السورية"، مشيرا إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاق ...
انسحاب الأكراد من جزء على طول الحدود التركية السورية
قال مسؤول كبير من القوات الديمقراطية السورية التى كانت تدعمها الولايات المتحدة سابقاً اليوم الاحد، أن القوات الكردية سوف تنسحب فقط من جزء من ...
أخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد 20/10/2019
نرصد لكم أهم الأخبار العالمية اليوم الأحد 20/10/2019 أخبار عالمية عاجلة اليوم قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع نقل ...
20 قتيلًا في سوريا منذ بدء الهدنة التركية
أعلن الهلال الأحمر الكردي اليوم الأحد، مقتل 20 مدنيًا منذ بدء الهدنة مع تركيا قبل 3 أيام، بينهم 4 لقوا حتفهم في مستشفى بمدينة رأس العين السورية ...
وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا تغادر سوريا للذهاب إلى غرب العراق
قال وزير الدفاع مارك إسبير إنه بموجب الخطط الحالية، ستذهب جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد جماعة ...
تجدد الاشتباكات بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية في بلدة رأس العين
تجددت الاشتباكات، صباح اليوم الأحد، بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة وقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة رأس العين، رغم اتفاق ...
تركيا وروسيا تناقشان إزالة الميليشيات الكردية من منبج وكوباني في سوريا
كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن تركيا وروسيا ستناقش إزالة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية من بلدتي منبج ...
مقتل جنديين ومدني في كشمير بنيران باكستانية
قال الجيش الهندي إن الجنود الباكستانيين قد استهدفوا موقعًا حدوديًا ومناطق مدنية على طول الحدود العسكرية في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل ...
الدفاع التركية تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، نفيها للاتهامات الموجهة لها من "قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة انسحاب مقاتليها من مدينة رأس العين في ...
تركيا تتهم الأكراد بانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا
اتهمت تركيا، اليوم السبت، القوات الكردية بانتهاك اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، إذا انسحبت ...
تركيا تعلن استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية بسوريا حال فشل تطبيق الهدنة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية في شمال سوريا، حال فشل تطبيق الهدنة ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز ...
بعد الاتفاق الأمريكي التركي.. "أردوغان" يواصل الانتهاكات في سوريا
رغم الاتفاق الأمريكي التركي بشأن تعلق أنقره هجومها في شمال سوريا لـ5 أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب ...
قوات سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبين دوليين للحفاظ على "الهدنة"
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن قوات سوريا الديمقراطية، طالبت بإرسال مراقبين دوليين من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار شمالي سوريا، الذي تم ...