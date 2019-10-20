سعيد حمزة يدير مباراة الأهلي والجونة.. تعرف علي حكام الجولة الخامسة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن حكام ...
أكد الإعلامي خالد الغندور، أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لها أبعاد كثيرة ولكن الأساس فيها هو أن النادي المستضيف وهو المنوط بالموفقات الأمنية. ...
عبر الناقد الرياضي خالد بيومي، عن أسفه بسبب الأحداث والأزمات التي تعاني منها الكرة المصرية حالياً وعدم انتظام المسابقات المحلية وتهديد الأندية ...
أصبح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى في موقف صعب بعد رفض النادي الأهلي لعب مبارياته ببطولة الدوري المصري، إلا عندما يواجه نادي ...
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