فيديو.. خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة حول أزمة تأجيل القمة

السبت 19-10-2019 12:07 ص

على شحاتة

أكد الإعلامي خالد الغندور، أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لها أبعاد كثيرة ولكن الأساس فيها هو أن النادي المستضيف وهو المنوط بالموفقات الأمنية. ...