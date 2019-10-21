تقرير: معدل الفقر في قطاع غزة هو الأعلى على مستوى العالم

الإثنين 21-10-2019 03:55 م

ترجمة: دينا الشريف

ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في تقرير لها، أن معدل الفقر في عام 2019 هو الأعلى في العالم. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي ...