ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في تقرير لها، أن معدل الفقر في عام 2019 هو الأعلى في العالم. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي ...
قالت المقاومة الإيرانية إنه لم يمر وقت طويل على تظاهرات العراق، التي انقض عليها ملالي طهران، محاولين إخمادها بكل الصور، إلا واشتعلت من جديد انتفاضة ...
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت الصورة لعلم لبنان، ويد تمسك الأخري ...
قال جيش مالي، إنه قتل نحو 50 متشددا في عملية تمكن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضي، على قاعدتين عسكريتين في ...
قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة لبنان تتعرض لمشكلات ضخمة ولكن الرئيس اللبناني ميشيل عون، صرح أنه خلال ساعات ستحل الأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ...
قال الدكتور إسماعيل موسى، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الحوار للدراسات السياسية، إن ما حدث في لبنان من مظاهرات خلال اليومين الماضية يراه البعض ...
أعلنت الفنانة دومينيك حورانى، اليوم السبت، عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحورانى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الاثنين المقبل 21 ...
أفادت مصادر إعلامية، بأن رئيس البرلمان
الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً لبلده ويحظى باعتراف أكثر من
50 دولة، دعا مواطنيه إلى ...
قامت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بعرض فيديو لها على توتير من المظاهرات المحتاجة لبنان ضمن الانتفاضة اللبنانية ضد الفساد والغلاء، ظهر في الفيديو ضمن ...
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام". حيث ظهرت ممسكة علم لبنان ومشاركة في الاحتجاجات وعلقت على ...
أيدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الانتفاضة التي اجتاحت عده مدن لبنانيه، خاصة في العاصمة "بيروت"، احتجاجا علي الضرائب الجديده التي فرضتها الحكومة. ...
تحرص الفنانة هبة مجدي، على مشاركة جمهورها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، ...
نعم
55.509%
لا
27.5714%
لا أهتم
16.9196%