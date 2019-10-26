شهدت نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" العديد من المفاجأت من العيار الثقيل يتمثل أبرزها في سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ليتشي في ...
يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم صفقة جديده خلال فصل الصيف قد تكون سبب في رحيل المصري محمد صلاح نجم الفريق. ليفربول يقترب من ضم سانشو ...
حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي الفوز على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب السان سيرو في إطار منافسات الجولة الثالثة من ...
كورة ستار KORA STAR لمشاهدة مباراة جينك ضد ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، حيث تشهد المباراة تواجد الدولي ...
أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في إطار ...
نعم
55.4944%
لا
27.5759%
لا أهتم
16.9297%