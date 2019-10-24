قامت الفنانة إليسا، بالرد على خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي القى كلمته للشعب الثائر في لبنان، احتجاجًا على الوضع المعيشي الصعب ...
التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على
هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدث معه عن إنتفاضة لبنان الأخيرة
ومايحدث بها.
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يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم صفقة جديده خلال فصل الصيف قد تكون سبب في رحيل المصري محمد صلاح نجم الفريق. ليفربول يقترب من ضم سانشو ...
غردت الفنانة البنانية إليسا، في تويتة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر " تويتر". وقالة إليسا: "يا عيب الشوم عالوزارة يا اللي عم يهربوا ...
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