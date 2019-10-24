شاهد.. رد إليسا على خطاب الرئيس اللبناني

الخميس 24-10-2019 07:49 م

ميرنا عادل اديب

قامت الفنانة إليسا، بالرد على خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي القى كلمته للشعب الثائر في لبنان، احتجاجًا على الوضع المعيشي الصعب ...