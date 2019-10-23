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مفاجآت زيدان تعيد الهدوء إلى معسكر ريال مدريد

الأربعاء 23-10-2019 12:58 م
عبد الرحمن السيد

أخبار ريال مدريد: إنقاذ رقبة زيدان وطرد نجم الفريق وصفقة تبادلية كبري مع مانشستر سيتي وتحديد المدرب الجديد لريال مدريد

الثلاثاء 22-10-2019 11:19 م
ريهام عبد المحسن

إسطنبول طريق ريال مدريد لعودة هيبته الأوروبية

الثلاثاء 22-10-2019 11:55 ص
احمد عصام

أخبار ريال مدريد: زيدان يرد بقوة على رحيله وأول طلبات مورينيو مع الريال ورسالة نارية من راموس ومرشح مفاجأة لخلافة زيزو

الإثنين 21-10-2019 11:02 م
ريهام عبد المحسن

عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

الإثنين 21-10-2019 06:48 م

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

الإثنين 21-10-2019 06:26 م

مفاجأة بشأن المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

الإثنين 21-10-2019 05:22 م
حسام مجدي

لقد تم استنفاذ مهمة زيدان مع ريال مدريد !

الإثنين 21-10-2019 03:04 م
الفجر الرياضي

خطر الإقالة يحيط بزيدان

الإثنين 21-10-2019 01:14 ص
حسام مجدي

إقالة زيدان من ريال مدريد.. ما الحقيقة؟

الأحد 20-10-2019 02:51 م
حسام مجدي
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