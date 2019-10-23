استطاع ريال مدريد الفوز على مضيفه جالطة سراي التركي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب يورك تليكوم، ضمن ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها نجاة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
يستعد فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لخوض مباراة هامة أمام فريق جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء على ملعب تورك تليكوم ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 21 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على رحيله عن الملكي خلال الفترة الحالية بعد هبوط مستوي وأداء الفريق بالفترة الماضية. ...
علق القائد سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد على إقالة الفرنسي زين الدين زيدان وقدوم البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق. وقال راموس في ...
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في حالة تم إقالته من تدريب الفريق. إقالة زيدان من ...
خاب أمل ريال مدريد مرة أخرى مساء يوم السبت لأنه خسر أمام ريال مايوركا 1-0 ، ويبدو أنه عندما يكون المرينجي على وشك التراخي، فإنهم سيهبطون مرة أخرى ...
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني يواجه خطر الإقالة من تدريب الفريق. زيدان مهدد في ريال مدريد ...
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن تدريب النادي. وأكدت التقارير الصحفية أن ...
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