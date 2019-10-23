مفاجآت زيدان تعيد الهدوء إلى معسكر ريال مدريد

الأربعاء 23-10-2019 12:58 م

عبد الرحمن السيد

استطاع ريال مدريد الفوز على مضيفه جالطة سراي التركي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب يورك تليكوم، ضمن ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري ...