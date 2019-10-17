عشرات الضحايا وإجلاء المئات.. التفاصيل الكاملة حول إعصار "هاجيبيس" في اليابان

الثلاثاء 15-10-2019 04:00 م

ياسمين مبروك

اجتاح إعصار "هاجيبيس" عددًا من المناطق في اليابان مؤخرًا، تسبب في كوارث عدة، كإخلاء المنازل وقطع المياه، ليسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء ...