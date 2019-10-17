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المزيد حول إعصار هاجيبيس

الحكومة اليابانية تؤجل عرضا رسميا لتكريم الإمبراطور ناروهيتو

الخميس 17-10-2019 11:40 ص
مـحــمد حســــــــــين

رئيس وزراء اليابان يزور المناطق التي ضربها الإعصار

الخميس 17-10-2019 09:04 ص
ترجمة: منار طارق

أبرزها "رسالة السيسي لأمير الكويت".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

الأربعاء 16-10-2019 10:26 ص
ياسمين مبروك

عشرات الضحايا وإجلاء المئات.. التفاصيل الكاملة حول إعصار "هاجيبيس" في اليابان

الثلاثاء 15-10-2019 04:00 م
ياسمين مبروك
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