أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أنها أجلت عرضا رسميا لتكريم الإمبراطور الياباني ناروهيتو، الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إعصار قوي ضرب مساحات ...
يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي البلدات التي دمرها الإعصار القاتل لمقابلة السكان وتقييم الأضرار واحتياجاتهم. استمرت جهود الإنقاذ والإغاثة ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛عودة أمير الكويت إلى بلاده بعد استكمال ...
اجتاح إعصار "هاجيبيس" عددًا من المناطق في اليابان مؤخرًا، تسبب في كوارث عدة، كإخلاء المنازل وقطع المياه، ليسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء ...
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