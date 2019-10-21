تعليق والد شهيد الشهامة بعد انتهاء أول جلسة لمحاكمة قتلة نجله

الأحد 20-10-2019 02:25 م

أحمد الباهي

بوجهٍ شاحب ودموعٍ منهمرة، خرج محمد البنا والد الشهيد محمود البنا "ضحية الشهامة"، باكيًا من قاعة محكمة شبين الكوم التي عُقدت اليوم، في أولى جلسات ...