غردت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"،: "الواحد محتاج ينهار بس معندوش وقت. بادلها أحد المتابعين التعليق قائلًا: وكيف ...
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بياناً إلحاقاً بالبيان السابق المؤرخ 12/10/2019؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين ...
كشف عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ "شهيد شهامة"، تفاصيل عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، مشيرًا إلى أن الجلسة ...
بوجهٍ شاحب ودموعٍ منهمرة، خرج محمد البنا والد الشهيد محمود البنا "ضحية الشهامة"، باكيًا من قاعة محكمة شبين الكوم التي عُقدت اليوم، في أولى جلسات ...
استنكرت الإعلامية رضوى الشربيني، حادث مقتل الشاب محمود البنا، الشهير إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"، بسبب دفاعه عن فتاة تعرضت لمعاكسة من قبل شاب آخر يدعى ...
بملابس رثة.. دخل المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا "ضحية الشهامة" إلى محكمة شبين الكوم، مكبلين بالكلبشات وعليهم علامات الإرهاق، في مشهد وصفه الأهالي ...
وصل منذ قليل، المتهمين الأربعة في قضية الشهيد محمود محمد البنا، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي راجح محمد أشرف، إلى مقر محكمة شبين الكوم وسط حراسة مشددة ...
يستعد فريق الدفاع في قضية الشهيد محمود محمد البنا، لبدء جلسة محاكمة المدعو محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين المتهمين بقتله نهارًا في مدينة تلا الأسبوع ...
قال الإعلامي محمد الباز، إن محامي المتهم في قضية شهيد الشهامة انسحب من الدفاع عن موكله بسبب ضغوط السوشيال ميديا، وإطلاق هاشتاج يطالب بإعدام راجح ...
نعم
55.5057%
لا
27.5817%
لا أهتم
16.9126%