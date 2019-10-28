إسبر: لا زال الوضع الأمني بسوريا معقدا رغم مقتل "البغدادي"

الإثنين 28-10-2019 07:20 م

حلمي رمضان

صرح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي، عُقد مساء اليوم الاثنين، مع مارك ميلاي، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، بأن "الوضع الأمني في ...