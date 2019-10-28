إسبر: لا زال الوضع الأمني بسوريا معقدا رغم مقتل "البغدادي"
صرح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي، عُقد مساء اليوم الاثنين، مع مارك ميلاي، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، بأن "الوضع الأمني في ...
إسبر: هدف الغارة الأمريكية كان اعتقال البغدادي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تعتبر ضربة مدمرة للتنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن القوات ...
روسيا تصف الوجود الأمريكي في سوريا "بقطاع الطرق"
انتقدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت الولايات المتحدة بسبب خطط للحفاظ على وجودها العسكري في شرق سوريا وتعزيزه، قائلةً إن أفعالها كانت مدفوعة ...
تقرير: مجموعة من القوات الأمريكية تعود من العراق إلى الحسكة في سوريا
عادت مجموعة من القوات الأمريكية إلى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا قادمين من العراق، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري. وادعى منفذ الأخبار، أن ...
"صائدة الكنوز".. واشنطن تحاصر حقول النفط السوري عسكريا
على الرغم من اتخاذ الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، حليفًا رئيسًيا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ...
"الناتو" يؤكد التزامه تجاه أفغانستان ويؤكد على بقاء التحالف
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على أهمية بقاء التحالف الدولي في أفغانستان والهادف إلى "توجيه رسالة إلى طالبان بضرورة تقديم ...
جيني إسبر تتصدر الأكثر بحثًا بعد أن وصفت طلال مارديني بـ"النسونجي"
تصدرت الممثلة السورية جيني إسبر، خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، بعد أن حلت ضيفة ...
وزير الدفاع الأمريكي: إيران المسؤولة عن استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية
أفاد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن إيران هي المسؤولة عن استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية في المملكة وتواصل دورها الخبيث في ...
وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من هذا الشأن
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن "تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ"، وذلك من خلال تدخلها العسكري في سوريا، واتفاقها مع روسيا على ...
البنتاغون يعرب عن قلقه إذاء التقارب التركي الروسي
أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن قلقه من التقارب الروسي التركي، وأكد على ضرورة "توجيه" أنقرة نحو مسار آخر. ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ...
وزير الدفاع الأمريكي: إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير، أن إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج. وقال مارك اسبير، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إن أمريكا ...
في عيد ميلاده ال "41" تعرف على أهم أعمال نبيل عيسى
تحتفل الساحه الفنيه اليوم بميلاد الفنان نبيل عيسى، الـ41، والذى قضى منهم 13 سنة في الوسط الفني، بأسلوبه المميز والبسيط وترك بصمة في قلوب المشاهدين. ...
وزير الدفاع الأمريكي يشدد على احترام واشنطن لسيادة العراق
أوضح مكتب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، أبلغ عادل عبد المهدي باحترام الولايات ...
الرئاسة العراقية: القوات الأمريكية تدخل وتخرج من العراق بإذن الحكومة
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن رئاسة الحكومة العراقية، قالت: "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد على احترام ...
محمد بن سلمان وإسبر يبحثان عن تحالفات عالمية للمساعدة في حماية الخليج
ناقش وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططًا لجهد عسكري عالمي لحماية الشحنات عبر الخليج الفارسي، وذلك وفقًا ...
الحكومة العراقية: لم نسمح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء عندنا
أفاد عادل عبدالمهدي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تمنح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تصريحاً بالبقاء في العراق، ...
القوات الأمريكية ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع
صرح وزير الدفاع العراقي بعد لقائه بمسؤول أمريكي، بإن القوات الأمريكية القادمة من سوريا ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع. وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك ...
وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق لبحث مغادرة القوات السورية
وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إلى بغداد في زيارة تهدف إلى وضع تفاصيل حول مستقبل القوات الأمريكية التي تنسحب من سوريا إلى العراق المجاور. تأتي ...
في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد
وصل وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، لعقد لقاءات مع نظيره العراقي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة المسائل ذات ...
"إسبر" مهاجمًا تركيا: ارتكبت جرائم حرب في سوريا ويجب محاسبتها
في تصعيد للخطاب الأمريكي ضد أنقرة، هاجم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بسبب مواصلة تركيا العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا. ...