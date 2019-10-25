أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 25-10-2019 05:30 م

الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 25 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...